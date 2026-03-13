Polacy coraz chętniej wypoczywają w apartamentach. Nie tylko w sezonie letnim

W 2025 roku firma Sun & Snow, zarządzająca wynajmem 3 tysięcy apartamentów w 60 miejscowościach wypoczynkowych i miastach w Polsce, zrealizowała ponad 100 tysięcy rezerwacji, osiągając wzrost rzędu 10 procent, licząc rok do roku, o czym informuje w komunikacie.

Reklama Reklama

Turystyka poza sezonem rośnie najszybciej

Jednym z wyraźnych trendów 2025 roku był dynamiczny wzrost wyjazdów poza szczytem sezonu turystycznego. Największe wzrosty sprzedaży Sun & Snow zanotował w miesiącach zimowych i jesiennych: lutym, marcu i listopadzie – o około 30 procent w każdym z nich.

– Coraz wyraźniej widać zmianę w sposobie podróżowania Polaków. Goście nie ograniczają się już tylko do wakacji i długich weekendów. Coraz częściej wybierają krótsze wyjazdy w ciągu roku, poza sezonem, kiedy można odpocząć spokojniej i bardziej kameralnie, bez tłumu turystów – mówi prezes Sun & Snow Marcin Dumania, cytowany w komunikacie firmy.

Średnia długość pobytu w apartamentach firmy wyniosła cztery dni, co wskazuje na rosnącą popularność krótszych, ale częstszych wyjazdów.

Nowe regiony turystyczne z największym wzrostem

Największą dynamikę wzrostu przychodów zanotowały Mazury (plus 43 procent), Kaszuby (plus 34 procent), miasta (plus 20 procent), góry (plus 12 procent) i morze (plus 10 procent). Mazury i Kaszuby należą do nowych kierunków rozwijanych przez spółkę.