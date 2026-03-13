Polacy coraz chętniej wypoczywają w apartamentach. Nie tylko w sezonie letnim

Jednym z wyraźnych trendów 2025 roku był dynamiczny wzrost wyjazdów poza szczytem sezonu turystycznego - wynika z danych firmy Sun & Snow
W 2025 roku firma Sun & Snow, zarządzająca wynajmem 3 tysięcy apartamentów w 60 miejscowościach wypoczynkowych i miastach w Polsce, zrealizowała ponad 100 tysięcy rezerwacji, osiągając wzrost rzędu 10 procent, licząc rok do roku, o czym informuje w komunikacie.
Jednym z wyraźnych trendów 2025 roku był dynamiczny wzrost wyjazdów poza szczytem sezonu turystycznego. Największe wzrosty sprzedaży Sun & Snow zanotował w miesiącach zimowych i jesiennych: lutym, marcu i listopadzie – o około 30 procent w każdym z nich.
– Coraz wyraźniej widać zmianę w sposobie podróżowania Polaków. Goście nie ograniczają się już tylko do wakacji i długich weekendów. Coraz częściej wybierają krótsze wyjazdy w ciągu roku, poza sezonem, kiedy można odpocząć spokojniej i bardziej kameralnie, bez tłumu turystów – mówi prezes Sun & Snow Marcin Dumania, cytowany w komunikacie firmy.
Średnia długość pobytu w apartamentach firmy wyniosła cztery dni, co wskazuje na rosnącą popularność krótszych, ale częstszych wyjazdów.
Największą dynamikę wzrostu przychodów zanotowały Mazury (plus 43 procent), Kaszuby (plus 34 procent), miasta (plus 20 procent), góry (plus 12 procent) i morze (plus 10 procent). Mazury i Kaszuby należą do nowych kierunków rozwijanych przez spółkę.
– Polscy turyści coraz chętniej odkrywają nowe regiony i mniej oczywiste lokalizacje. Oprócz klasycznych kierunków, takich jak morze czy góry, coraz większym zainteresowaniem cieszą się miejsca oferujące bliskość natury i spokojniejszy wypoczynek, tzw. slow travel – wskazuje Marcin Dumania.
Bardzo dobre wyniki utrzymują również najbardziej rozpoznawalne polskie kurorty.
– Widzimy bardzo dobrą kondycję sprawdzonych lokalizacji turystycznych. Kurorty takie jak Szklarska Poręba czy Białka Tatrzańska notują bardzo wysokie obłożenie, szczególnie w sezonie zimowym. Z kolei nadmorskie miejscowości, takie jak Mielno czy Ustronie Morskie, coraz lepiej radzą sobie także poza sezonem letnim, zwłaszcza jeśli obiekty oferują dodatkową infrastrukturę, taką jak basen, strefa spa czy bliskość plaży – podkreśla prezes Sun & Snow.
Zdaniem Dumani rosnący popyt jest również efektem zmian w stylu podróżowania. W ostatnich latach rozwijają się nowe segmenty turystyki, między innymi turystyka spod znaku „slow” i „silver”, a także kwalifikowana i aktywna.
– Obserwujemy wyraźne przesunięcie w stronę bardziej świadomego podróżowania. Goście coraz częściej wybierają wyjazdy nastawione na odpoczynek, naturę i aktywność fizyczną, a nie tylko klasyczny wypoczynek wakacyjny. Odchodzą również od planów wypełnionych zwiedzaniem i innymi atrakcjami, na rzecz relaksu i spędzania czasu razem – dodaje prezes Sun & Snow.
Coraz większe zainteresowanie Polską wykazują również goście zagraniczni. W 2025 roku największą grupę stanowili Niemcy, a następnie Ukraińcy, Brytyjczycy, Amerykanie, Czesi, Włosi, Francuzi i Holendrzy. Turyści zagraniczni stanowili w sumie 20 procent ogółu klientów Sun & Snow.
– Polska jest dziś postrzegana jako kraj stabilny i bezpieczny, a jednocześnie atrakcyjny kulturowo i przyrodniczo. To zaufanie przekłada się bezpośrednio na rosnące zainteresowanie najmem krótkoterminowym wśród turystów zagranicznych – mówi Marcin Dumania.
Już teraz Sun & Snow notuje wyraźny wzrost liczby rezerwacji wakacyjnych, podczas gdy w poprzednich latach goście rezerwowali pobyty z nieco mniejszym wyprzedzeniem.
– Obecne dane rezerwacyjne wskazują, że nadchodzący sezon wakacyjny może być bardzo dobry dla branży turystycznej. Turystyka w naszym kraju ma bardzo dobre perspektywy rozwoju. Mamy coraz lepszą infrastrukturę i jakość oferty noclegowej oraz ogromny potencjał naturalny i kulturowy. To sprawia, że Polska staje się coraz bardziej konkurencyjnym kierunkiem turystycznym w Europie – podsumowuje Marcin Dumania.
Dane potwierdzają, że rynek najmu krótkoterminowego w Polsce wchodzi w etap stabilnego, systematycznego wzrostu. Coraz większa liczba rezerwacji przekłada się nie tylko na wyższe obłożenie apartamentów, ale również na lepszą optymalizację przychodów właścicieli i większą stabilność współpracy w modelu operatorskim – podkreśla Sun & Snow.
