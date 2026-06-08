Pierwszy to Godło "Teraz Polska" przyznane jej w 36. edycji Konkursu „Teraz Polska”. Jak poinformowano w poniedziałek podczas gali konkursu, tym roku wyłoniono 25 laureatów z 10 województw i przyznano trzy wyróżnienia. Tytułem „Wybitnego Polaka” nagrodzono też dyrygentkę Agnieszkę Duczmal i polonistę, językoznawcę i popularyzatora poprawnej polszczyzny Jerzego Bralczyka.

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Godło Teraz Polska dla Twierdzy Srebrna Góra

Uhonorowane podczas uroczystości firmy i instytucje zostały nagrodzone Godłem „Teraz Polska” za produkty, usługi i innowacje wyróżniające się jakością, nowoczesnością i potencjałem rozwoju.

Zdaniem organizatorów tegoroczna edycja pokazała różnorodność i potencjał współczesnej polskiej przedsiębiorczości. Wśród laureatów znalazły się firmy i instytucje reprezentujące wiele branż m.in.: technologiczną, przemysłu, budownictwa, branżę medyczną, żywności, usług specjalistycznych i turystyczną.

Zdaniem dyrektora konkursu „Teraz Polska” Michała Lipińskiego Godło „Teraz Polska” nie jest wyłącznie symbolem, ale zobowiązaniem do utrzymywania wysokich standardów, budowania zaufania i dalszego rozwoju. Jak ocenił, polskie firmy i instytucje potrafią nie tylko odpowiadać na zmiany, ale także same je kreować.

Statuetki wręczyli laureatom minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Krzysztof Przybył, rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek i wiceprezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego i dyrektor konkursu „Teraz Polska” Michał Lipiński.

Konkurs „Teraz Polska” promuje najlepsze polskie produkty i usługi, a od 2007 roku również innowacje. Od początku organizowania konkursu Godło „Teraz Polska” otrzymało prawie tysiąc firm - zarówno dużych marek, jak i rozwijających się przedsiębiorstw rodzinnych.

Twierdza Srebrna Góra zabytkiem zadbanym

Z kolei w konkursie ministra kultury i dziedzictwa narodowego i generalnego konserwatora zabytków Twierdza Srebrna Góra zyskała tytuł „Zabytek zadbany 2026”. W konkursie zgłoszono 49 obiektów, i były one oceniane w sześciu kategoriach. Ostatecznie jury w składzie: prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka (przewodnicząca), dr Aleksander Broda, dr Barbara Bielinis-Kopeć; dr Małgorzata Gwiazdowska oraz dr hab. Miron Urbaniak, wyłoniło w głosowaniu 11 nagrodzonych i 9 wyróżnionych obiektów.

Twierdza zyskała wraz z zespołem zamkowo-parkowym w Suchej Beskidzkiej w województwie małopolskim uznanie w kategorii "rewaloryzacji przestrzeni kulturowej i krajobrazu".

W kategorii zabytków techniki nagrodzono budynek siłowni dawnej zajezdni tramwajowej na Wyspie Jaskółczej w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie) oraz wiatrak koźlak w Koźminie Wielkopolskim (woj. wielkopolskie).

Gala wręczenia nagród i wyróżnień w ramach konkursu „Zabytek Zadbany” odbędzie się 15 i 16 września w Centrum św. Jana w Gdańsku – obiekcie nagrodzonym w kategorii specjalnej właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem w ubiegłorocznej edycji.

„Zabytek Zadbany” to ogólnopolski konkurs organizowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Jego głównym celem jest promowanie i upowszechnianie najlepszych prac konserwatorskich, budowlanych, rewitalizacyjnych i adaptacyjnych, zrealizowanych zgodnie z najważniejszymi zasadami.