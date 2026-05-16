Komisja Europejska przedstawiła pakiet nowych regulacji, które mają przyspieszyć rozwój zintegrowanych podróży kolejowych w Europie. Propozycje dotyczą przede wszystkim łatwiejszego planowania i rezerwowania przejazdów regionalnych, dalekobieżnych i międzynarodowych, zwłaszcza tych realizowanych przez kilku operatorów kolejowych - czytamy w komunikacie.

Bruksela wskazuje, że dziś pasażerowie mają problem z porównywaniem połączeń i wyborem tych najmniej szkodzących środowisku, szczególnie na trasach transgranicznych. Dużym utrudnieniem są różne systemy sprzedaży biletów i dominacja części przewoźników kolejowych na rynku.

W praktyce oznacza to, że zakup biletu na podróż obejmującą kilku operatorów bywa skomplikowany i pasażerowie często muszą korzystać z oddzielnych rezerwacji. Jeśli bilety zostały kupione osobno wypadku opóźnień lub spóźnienia się pasażera na przesiadkę, jego ochrona jest ograniczona.

Propozycje Komisji Europejskiej mają to zmienić. Pasażerowie mają zyskać możliwość wyszukiwania, porównywania i kupowania biletów na przejazdy różnych przewoźników w ramach jednego biletu i jednej transakcji. Zakupu będzie można dokonać zarówno na platformach niezależnych, jak i bezpośrednio u przewoźników kolejowych.

Komisja Europejska: planowanie podróży pociągiem musi być prostsze

Propozycje mają również zwiększyć przejrzystość i konkurencyjność europejskiego rynku biletów kolejowych. Operatorzy kolejowi będą zobowiązani do udostępniania danych o swoich biletach internetowym platformom biletowym, które chcą je sprzedawać, a duże platformy biletowe należące do kolei będą musiały pod pewnymi warunkami wyświetlać w wynikach wyszukiwania konkurencyjne usługi kolejowe. Według Komisji, umożliwiłoby to pasażerom przeglądanie większej liczby dostępnych opcji w jednym miejscu, zamiast konieczności przeszukiwania kilku stron internetowych dla porównania tras, cen i operatorów.

W ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów, główne platformy sprzedaży biletów kolejowych będą musiały wyświetlać rozkłady jazdy wszystkich krajowych połączeń kolejowych, w tym połączeń transgranicznych z lub do danego kraju.

– Przejrzystość napędza konkurencję. A konkurencja zawsze przynosi korzyści pasażerom – komentuje komisarz UE ds. zrównoważonego transportu i turystyki Apostolos Dzidzikostas, dodając, że łatwiejsze porównywanie cen biletów i usług może zachęcić operatorów „do konkurowania i oferowania atrakcyjniejszych cen biletów".

Jak wyjaśnia z kolei wiceprzewodniczący wykonawczy Raffaele Fitto, „jest jedna rzecz, która sprawdza się w podróżach lotniczych: są proste. Wyszukujesz, porównujesz i rezerwujesz w ciągu kilku minut, na jednej platformie. Ta prostota nie powinna być przywilejem zarezerwowanym dla podróży lotniczych. Pasażerowie kolei zasługują na takie same doświadczenia”.

Ścieżka legislacyjna prowadząca do prostszych przejazdów koleją

Kluczową zmianą ma być także rozszerzenie praw pasażerów. W wypadku utraty połączenia podczas podróży realizowanej na jednym bilecie obejmującym kilku operatorów podróżni mają otrzymać pełną ochronę, w tym prawo do pomocy, zmiany trasy, zwrotu kosztów i odszkodowania.

Nowe regulacje trafią teraz do Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, gdzie będą procedowane w ramach zwykłej procedury legislacyjnej.

Komisja podkreśla jednocześnie, że państwa członkowskie powinny przyspieszyć wdrażanie przepisów dotyczących udostępniania danych transportowych, co ma umożliwić rozwój zintegrowanych systemów rezerwacyjnych.

Propozycje są częścią szerszej strategii Unii Europejskiej dotyczącej rozwoju kolei dalekobieżnej i transgranicznej oraz promowania bardziej zrównoważonego transportu. – Swoboda przemieszczania się jest jednym z największych osiągnięć Europy. Dziś idziemy o krok dalej, czyniąc podróżowanie we wszystkich 27 państwach członkowskich prostszym, inteligentniejszym i bardziej przyjaznym dla pasażerów – podsumowuje Dzidzikostas.

Biura podróży zgłaszają obawy dotyczące konkurencji

Europejskie Stowarzyszenie Biur Podróży i Organizatorów Turystycznych (ECTAA) z zadowoleniem przyjęło pakiet Komisji dotyczący pasażerów, ale ostrzegło, że niektóre proponowane rozwiązania mogą wymagać dokładniejszej kontroli, aby nie doprowadziły do wzmocnienia pozycji na rynku i tak już dominujących platform internetowych i do osłabienia niezależnych mniejszych pośredników turystycznych.

ECTAA oświadczyło, że popiera sprawiedliwszy dostęp do usług kolejowych i większy wybór dla konsumentów, ale wezwało prawodawców Unii Europejskiej do zapewnienia spójnego stosowania zabezpieczeń konkurencji we wszystkich sektorach transportu.