Reklama

Adriatic Express wraca na tory. W tym roku pojedzie nie tylko do Chorwacji

Uruchomiony w zeszłym roku przez PKP Intercity wakacyjny pociąg z Warszawy do Rijeki wraca w tym roku na trasę. Będzie jeździł częściej niż w zeszłym roku, bo sześć razy w tygodniu.

Publikacja: 30.01.2026 12:00

Tego lata znów będzie można dojechać z Polski do chorwackiej Rijeki pociągiem

Tego lata znów będzie można dojechać z Polski do chorwackiej Rijeki pociągiem

Foto: Nelly Kamińska

Nelly Kamińska

Adriatic Express wyruszył z Warszawy w pierwszą podróż 27 czerwca 2025 roku, by do stacji końcowej w Rijece – przez Czechy, Austrię i Słowenię – dotrzeć po około 20 godzinach jazdy. Kursował przez całe wakacje, cztery razy w tygodniu, ciesząc się dużą popularnością.

W zeszłym roku Adriatic Express składał się z trzech wagonów: dwóch przedziałowych i jednego z kuszetkami. Na odcinku do Wiednia były one podłączane do pociągu EC Sobieski, a następnie do jadącego z Budapesztu pociągu Istria.

Ceny biletów zaczynały się od około 200 złotych za miejsce siedzące i około 300 złotych za leżące.

Czytaj więcej

Uruchomienie nowych połączeń ogłosili wspólnie wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys (z lewej)
Kolej
Pociągiem na wakacje w Chorwacji. "Obiad w Warszawie, śniadanie nad Adriatykiem"

Adriatic Express dojedzie do Słowenii

Tego lata Adriatic Express wraca na tory, co więcej, będzie kursował częściej. Ponadto część składu pojedzie do słoweńskiego miasta Koper, podobnie jak Rijeka leżącego nad Adriatykiem.

Reklama
Reklama

– Oferta zostanie poszerzona. W Lublanie skład będzie dzielony na wagony do Kopru oraz do Rijeki. Będzie również możliwość zakupu łączonego biletu na autobus dojeżdżający z Lublany do Triestu – wyjaśnił w rozmowie z portalem rynek-kolejowy.pl prezes PKP Intercity Janusz Malinowski.

Jak dodał, w 2026 roku Adriatic Express będzie jeździł sześć razy w tygodniu, od końca czerwca do końca sierpnia. Wagon restauracyjny, tak jak w zeszłym roku, odpinany będzie w Wiedniu.

– Z Wiednia do Lublany dojedziemy jednym składem, a potem będzie grupa wagonowa do Kopru i Rijeki. Jeśli chodzi o autobusy do Triestu, to będziemy współpracować z lokalnym przewoźnikiem – uzupełnił Malinowski.

Czytaj więcej

W ubiegłym roku PKP Intercity przewiozły ponad 89 milionów pasażerów
Kolej
Rekordowy rok PKP Intercity. Ponad 89 milionów pasażerów

Być może uda się skrócić czas przejazdu. – Nasi rozkładowcy pracują nad tym i to jest niezmiennie największe wyzwanie na tej trasie ze względu na trwające duże prace modernizacyjne infrastruktury kolejowej w Słowenii – dodał prezes PKP Intercity.

Jak zapewnił, ceny biletów mają nie różnić się znacząco od ubiegłorocznych.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Chorwacja Słowenia Transport Transport Kolejowy Adriatyk pociąg Adriatic Express Rijeka
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Nowy japoński Shinkansen będzie jeździł z Tokio do Nagoi i Osaki z prędkością 600 kilometrów na godz
Kolej
W Japonii powstaje najszybszy pociąg świata. Pojedzie ponad 600 kilometrów na godzinę
W ubiegłym roku PKP Intercity przewiozły ponad 89 milionów pasażerów
Kolej
Rekordowy rok PKP Intercity. Ponad 89 milionów pasażerów
Spektakularny projekt Chin – najdłuższy na świecie podmorski tunel z szybkim pociągiem
Kolej
Spektakularny projekt Chin – najdłuższy na świecie podmorski tunel z szybkim pociągiem
W pierwszym półroczu 2025 roku polskimi kolejami podróżowało 211,3 miliona pasażerów
Kolej
Polacy chcą jeździć pociągami. Pasażerów przybywa dwa razy szybciej niż w Europie
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama