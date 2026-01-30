Adriatic Express wraca na tory. W tym roku pojedzie nie tylko do Chorwacji

Adriatic Express wyruszył z Warszawy w pierwszą podróż 27 czerwca 2025 roku, by do stacji końcowej w Rijece – przez Czechy, Austrię i Słowenię – dotrzeć po około 20 godzinach jazdy. Kursował przez całe wakacje, cztery razy w tygodniu, ciesząc się dużą popularnością.

W zeszłym roku Adriatic Express składał się z trzech wagonów: dwóch przedziałowych i jednego z kuszetkami. Na odcinku do Wiednia były one podłączane do pociągu EC Sobieski, a następnie do jadącego z Budapesztu pociągu Istria.

Ceny biletów zaczynały się od około 200 złotych za miejsce siedzące i około 300 złotych za leżące.

Adriatic Express dojedzie do Słowenii

Tego lata Adriatic Express wraca na tory, co więcej, będzie kursował częściej. Ponadto część składu pojedzie do słoweńskiego miasta Koper, podobnie jak Rijeka leżącego nad Adriatykiem.