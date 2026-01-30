W Japonii powstaje najszybszy pociąg świata. Będzie pędził ponad 600 kilometrów na godzinę

Japoński operator kolei dużych prędkości, Central Japan Railway Company, pracuje nad nowym pociągiem Chuo Shinkansen serii L0, który kursować będzie między Tokio a Nagoją, a docelowo Osaką – pisze portal euronews.com.

Ma on osiągać prędkość do 603,5 kilometrów na godzinę, znacznie wyprzedzając najszybszy aktualnie pociąg na świecie, chiński Shanghai Maglev, który jeździ z prędkością do 460,2 kilometra na godzinę.

Dla porównania, najszybsze pociągi w Europie, francuski TGV i włoski AGV Italo, jeżdżą z maksymalną prędkością od 306 do 354 kilometrów na godzinę.

Linia Chuo Shinkansen L0 zbudowana zostanie z wykorzystaniem technologii maglev, czyli lewitacji magnetycznej. Tego typu pociągi, dzięki sile unoszącej wytwarzanej przez elektromagnesy, poruszają się kilka centymetrów nad torem, a napędzane są silnikiem elektrycznym. Brak kontaktu z podłożem eliminuje tarcie i zapewnia minimalne zużycie energii.