W Japonii powstaje najszybszy pociąg świata. Będzie pędził ponad 600 kilometrów na godzinę

Aktualizacja: 30.01.2026 10:43 Publikacja: 30.01.2026 10:10
Nowy japoński Shinkansen będzie jeździł z Tokio do Nagoi i Osaki z prędkością 600 kilometrów na godzinę
Foto: EPA, Kimimasa Mayama
Japoński operator kolei dużych prędkości, Central Japan Railway Company, pracuje nad nowym pociągiem Chuo Shinkansen serii L0, który kursować będzie między Tokio a Nagoją, a docelowo Osaką – pisze portal euronews.com.
Ma on osiągać prędkość do 603,5 kilometrów na godzinę, znacznie wyprzedzając najszybszy aktualnie pociąg na świecie, chiński Shanghai Maglev, który jeździ z prędkością do 460,2 kilometra na godzinę.
Dla porównania, najszybsze pociągi w Europie, francuski TGV i włoski AGV Italo, jeżdżą z maksymalną prędkością od 306 do 354 kilometrów na godzinę.
Linia Chuo Shinkansen L0 zbudowana zostanie z wykorzystaniem technologii maglev, czyli lewitacji magnetycznej. Tego typu pociągi, dzięki sile unoszącej wytwarzanej przez elektromagnesy, poruszają się kilka centymetrów nad torem, a napędzane są silnikiem elektrycznym. Brak kontaktu z podłożem eliminuje tarcie i zapewnia minimalne zużycie energii.
Obecnie podróż z Tokio do Nagoi, które dzieli około 340 kilometrów, zajmuje od półtorej do nawet dwóch i pół godziny, w zależności od rodzaju pociągu. Chuo Shinkansen L0 pokona tę trasę w zaledwie 40 minut. Z kolei z Tokio do Osaki (około 500 kilometrów) będzie można dojechać w godzinę (obecnie podróż trwa od dwóch i pół godziny do nawet czterech godzin).
Wedle pierwotnych planów nowa linia miała ruszyć w 2027 roku, datę jej inauguracji przesunięto jednak na 2034 lub 2035 rok. Dotąd koszty projektu sięgnęły niemal 60 miliardów euro.
Japonia jest pionierem kolei dużych prędkości, wprowadziła je już w 1964 roku. Shinkansen, jak nazywane są japońskie szybkie pociągi, stał się jednym z symboli tego kraju.
Najstarszą, a także najruchliwszą współcześnie linią jest Tokaido Shinkansen, łącząca trzy wielkie obszary metropolitalne: Tokio z Yokohamą oraz Osakę z Kioto i Nagoją. Na tej trasie kursują trzy rodzaje pociągów: Nozomi, Hikari i Kodama.
Drugą najstarszą linią, ukończoną w 1975 roku, jest Sanyo Shinkansen, która łączy Osakę z Fukuoką. Na tej trasie kursuje pięć pociągów: Nozomi, Hikari, Kodama, Mizuho i Sakura.
Cała japońska sieć kolei dużych prędkości liczy 2897 kilometrów. Pociągi osiągają prędkość do 322 kilometrów na godzinę.
Źródło: rp.pl
