Rekordowy rok PKP Intercity. Ponad 89 milionów pasażerów

W 2025 roku z usług PKP Intercity skorzystało 89,2 miliona pasażerów, czyli o 13 procent więcej niż w roku 2024 i o 31 procent więcej niż w 2023 – podaje przewoźnik w komunikacie prasowym.

Reklama Reklama

Rekordowym miesiącem okazał się sierpień, kiedy pociągami przewoźnika podróżowało 9,4 miliona osób.

Z połączeń dalekobieżnych korzystało średnio 244 tysiące pasażerów dziennie.

Już początek roku przyniósł bardzo dobre rezultaty – w pierwszym kwartale PKP Intercity przewiozły łącznie 18,4 miliona osób (5,9 miliona w styczniu, 6 milionów w lutym i 6,5 miliona w marcu), poprawiając o 10 procent wynik sprzed roku.

W kolejnych miesiącach trend wzrostowy utrzymał się – w kwietniu pociągami podróżowało 6,8 miliona podróżnych (wzrost o 9 procent, licząc rok do roku), a w maju – 7,4 miliona (wzrost o ponad 6 procent).