Rekordowy rok PKP Intercity. Ponad 89 milionów pasażerów

PKP Intercity ma za sobą rekordowy rok. Z jego usług skorzystało ponad 89 milionów pasażerów. Od 2023 roku ich liczba wzrosła o niemal jedną trzecią.

Publikacja: 20.01.2026 11:25

W ubiegłym roku PKP Intercity przewiozły ponad 89 milionów pasażerów

Foto: PAP, Leszek Szymański

Nelly Kamińska

W 2025 roku z usług PKP Intercity skorzystało 89,2 miliona pasażerów, czyli o 13 procent więcej niż w roku 2024 i o 31 procent więcej niż w 2023 – podaje przewoźnik w komunikacie prasowym.

Rekordowym miesiącem okazał się sierpień, kiedy pociągami przewoźnika podróżowało 9,4 miliona osób.

Z połączeń dalekobieżnych korzystało średnio 244 tysiące pasażerów dziennie.

Już początek roku przyniósł bardzo dobre rezultaty – w pierwszym kwartale PKP Intercity przewiozły łącznie 18,4 miliona osób (5,9 miliona w styczniu, 6 milionów w lutym i 6,5 miliona w marcu), poprawiając o 10 procent wynik sprzed roku.

W kolejnych miesiącach trend wzrostowy utrzymał się – w kwietniu pociągami podróżowało 6,8 miliona podróżnych (wzrost o 9 procent, licząc rok do roku), a w maju – 7,4 miliona (wzrost o ponad 6 procent).

Rekordowe wakacje PKP Intercity

Tegoroczne wakacje były rekordowe. W czerwcu, lipcu i sierpniu PKP Intercity przewiozły łącznie 26 milionów pasażerów, o prawie 3 miliony więcej niż rok wcześniej.

W czerwcu ich liczba sięgnęła 7,8 miliona (wzrost o 11 procent), w lipcu – 8,7 miliona (wzrost o 10 procent), a w sierpniu padł absolutny rekord – prawie 9,4 miliona pasażerów (wzrost o 15 procent).

Najlepszym dniem wakacji był 17 sierpnia, gdy na pokładach pociągów znalazło się 356 tysięcy podróżnych.

Po sezonie letnim zainteresowanie podróżami koleją dalekobieżną nie osłabło. We wrześniu z usług PKP Intercity skorzystało 7,3 miliona osób, czyli o 17 procent więcej w porównaniu z wrześniem poprzedniego roku. Październik przyniósł 8 milionów pasażerów, o 27 procent więcej niż rok wcześniej. W listopadzie pociągami przewoźnika podróżowało 7,6 miliona osób (wzrost o 23 procent). Grudzień zakończył się wynikiem 7,8 miliona pasażerów (wzrost o ponad 19 procent).

Prognozy na 2026 rok są równie dobre. Wzrost liczby pasażerów ma zapewnić bogatsza siatka połączeń. Po torach kursuje prawie 560 pociągów, z czego 531 przez cały rok, a 28 sezonowo – to o niemal 60 połączeń więcej niż w poprzednim rozkładzie jazdy. Dodatkowo oferta międzynarodowa obejmuje 57 pociągów, czyli o 17 więcej niż w 2025 roku.

Źródło: rp.pl

PKP Inercity pociąg
