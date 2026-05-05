PKP Intercity ponownie uruchomi połączenie, które w 2025 r. okazało się jednym z największych kolejowych hitów wakacji. Adriatic Express pierwszy raz wyruszył do Rijeki w czerwcu zeszłego roku i szybko wzbudził duże zainteresowanie podróżnych. Według danych Ministerstwa Infrastruktury z połączenia skorzystało 9,3 tysiąca pasażerów.

Więcej kursów i nowa trasa do Słowenii

Pierwszy tegoroczny kurs do Chorwacji zaplanowano na 26 czerwca, w dniu zakończenia roku szkolnego, a sprzedaż biletów rusza dzisiaj, 5 maja. W sezonie 2026 pociąg będzie kursował częściej niż rok wcześniej. Zamiast czterech przejazdów tygodniowo zaplanowano sześć, czyli codziennie poza sobotą. Zgodnie z rozkładem jazdy pociąg ruszy z Warszawy o godzinie 14.04 i zakończy kurs w Rijece o 10.04 kolejnego dnia.

Największą zmianą w tegorocznej ofercie jest uruchomienie wagonów do Kopru. W poprzednim sezonie Adriatic Express zatrzymywał się już w Słowenii, między innymi w Mariborze, Celje, Lublanie i Postojnej, jednak nie docierał bezpośrednio nad słoweński Adriatyk. Teraz pasażerowie z Polski będą mogli dojechać nie tylko do Rijeki, lecz także do nadmorskiego Kopru. Wagony do Kopru będą odłączane od składu w Lublanie, skąd część pociągu pojedzie dalej w stronę słoweńskiego wybrzeża Adriatyku.

Ceny biletów do Chorwacji i Słowenii

Najtańsze bilety w ofercie Super Promo International na trasie Warszawa–Rijeka będą kosztować od 44,90 euro za miejsce siedzące. Za miejsce do leżenia trzeba zapłacić od 69,90 euro. W przypadku Kopru najniższa cena biletu siedzącego z Warszawy również wyniesie 44,90 euro. Ceny z promocyjnej puli zależą od poziomu dostępnego w chwili zakupu.

W taryfie podstawowej przejazd z Warszawy do Kopru kosztuje 129 euro. Do Rijeki bilet normalny na miejsce siedzące będzie kosztować tyle samo, a miejsce do leżenia 155 euro. Kwoty będą przeliczane na złotówki według kursu z dnia zakupu. Bilety będzie można kupić w kasach, aplikacji PKP Intercity, serwisie e-IC, a także w pociągu, z wyjątkiem promocyjnej oferty SPI.