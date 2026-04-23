Projekt ma istotne znaczenie dla branży turystycznej, mobilności transgranicznej i rozwoju zrównoważonego transportu w regionie nordyckim.

Po latach opóźnień i infrastrukturalnych barier Finlandia i Szwecja finalizują projekt, który może istotnie zmienić mapę kolejowych podróży w Europie. Uruchomienie transgranicznego połączenia kolejowego między Tornio a Haparandą – planowane na czerwiec 2026 roku – otworzy nowy rozdział w integrowaniu północy kontynentu z jego południem. I stworzy warunki do powstania najdłuższej podróży koleją w obrębie Unii Europejskiej - donosi portal Euronews.

Czytaj więcej

Zanim Wyjedziesz
Zniknie problem szerokości torów rosyjskich i europejskich

Choć linia kolejowa między przygranicznymi miastami Tornio (Finlandia) i Haparanda (Szwecja) istnieje od lat, dotychczas jej wykorzystanie w ruchu pasażerskim było niewielkie. Kluczową przeszkodą pozostawały różnice szerokości torów – Finlandia korzysta z rozstawu 1524 milimetrów, będącego spuścizną czasów Imperium Rosyjskiego, podczas gdy Szwecja stosuje standard europejski, 1435 milimetrów.

To właśnie ta różnica uniemożliwiała bezpośredni przejazd pociągów i zmuszała pasażerów do korzystania z transportu autobusowego lub samochodowego na krótkim, ale strategicznym odcinku granicznym.

Wypracowane rozwiązanie ma charakter kompromisowy, ale funkcjonalny. Zabytkowy budynek stacji w Haparandzie – datowany na początek XX wieku – przechodzi obecnie modernizację i stanie się miejscem przesiadek między systemami kolejowymi obu krajów. Pasażerowie będą mogli w przesiąść się z fińskich pociągów operatora VR do szwedzkich, którymi zarządza regionalna firma Norrtåg, przechodząc jedynie przez budynek dworca.

Uruchomienie połączenia ma również wymiar polityczny. Po zawieszeniu w 2022 roku bezpośrednich połączeń kolejowych między Finlandią a Rosją (w tym popularnej trasy Helsinki–Sankt Petersburg), kraj ten de facto utracił kolejowe okno na wschód. Nowa trasa przez Szwecję stanie się więc strategiczną alternatywą, umożliwiającą integrowanie z europejską siecią transportową bez konieczności korzystania z kierunku rosyjskiego.

W ubiegłym tygodniu rządy Finlandii i Szwecji podpisały porozumienie upraszczające zasady ruchu kolejowego i potwierdziły model finansowania inwestycji. Według przedstawicieli lokalnych władz inauguracja połączenia może nastąpić jeszcze przed świętem Midsommar, przypadającym na koniec czerwca.

Czytaj więcej

Nowe Trendy
Na torach rodzi się nowy produkt turystyczny

Z perspektywy rynku turystycznego największe zainteresowanie budzi potencjał nowej trasy w kontekście tworzenia unikatowych, długodystansowych produktów podróżniczych. Jak wskazują eksperci rynku kolejowego, możliwa będzie podróż z Kolari w północnej Finlandii aż do Lagos w Portugalii – wyłącznie koleją i w granicach Unii Europejskiej.

Taka trasa, wymagająca kilku przesiadek, mogłaby stać się najdłuższą jaką może turysta pokonać na kontynencie koleją. Świetny argument dla miłośników slow travel, turystyki zrównoważonej i doświadczeń premium w grupie ludzi poszukujących alternatywy dla transportu lotniczego.

Ale nie tylko, nowe połączenie zwiększy bowiem dostępność komunikacyjną północnych regionów Finlandii, w tym takich ośrodków jak Rovaniemi i Oulu, do szwedzkiej sieci kolejowej bez konieczności korzystania z transportu lotniczego lub morskiego.

Dla branży turystycznej oznacza to możliwość ożywienia ruchu, szczególnie w zimie, organizowania dodatkowych wypraw do Laponii i podróży typu „rail adventure”. Jednocześnie skraca się dystans dla turystów z Europy Zachodniej, którzy coraz częściej wybierają kolej jako środek transportu zgodny z zasadami ESG.

Czytaj więcej

Lotniska
Kolej - alternatywa dla promów morskich

Nowe połączenie może również wpłynąć na rynek transportu między Finlandią a Szwecją, dotychczas zdominowany przez przewoźników promowych na trasie Helsinki – Sztokholm. Alternatywa w postaci podróży koleją – choć dłuższa (ponad 24 godziny wobec około 18 godzin promem) – wpisuje się w coraz popularniejszy trend ograniczania śladu węglowego i może przyciągnąć klientów, przywiązujących szczególną wagę do zachowań sprzyjających ochronie środowiska naturalnego.

Wpisujący się w trend rewitalizowania połączeń kolejowych w Europie projekt Tornio – Haparanda to też sygnał dla branży turystycznej, że kolej – przez lata marginalizowana w segmencie podróży międzynarodowych – wraca do gry jako środek transportu pełnoprawny będący istotnym elementem oferty. A w wypadku Europy Północnej może stać się jednym z filarów rozwoju turystyki w nadchodzącej dekadzie.