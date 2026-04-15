Władze Lizbony liczą na odzykanie mieszkań dla mieszkańców
Portugalski rynek najmu krótkoterminowego wyraźnie się kurczy. Dane z pierwszych miesięcy 2026 roku pokazują szybki spadek liczby zarejestrowanych apartamentów dla turystów. Jeszcze pod koniec 2025 roku ich było ich prawie 126 tysięcy, a obecnie może być już mniej niż 90 tysięcy – podaje portal Tourism Review.
Czytaj więcej
Hiszpania nie cofa się w walce z nielegalnym najmem krótkoterminowym. Sąd w Madrycie oddalił wniosek Airbnb o wstrzymanie kary w wysokości 64 milio...
Głównym powodem tej zmiany jest zaostrzenie przepisów i więcej kontroli. Jak podkreśla szef Lokalnego Stowarzyszenia Zakwaterowania Eduardo Miranda proces ten należy traktować jako konieczną korektę i element porządkowania rynku, a nie jego ostateczny kształt.
Od grudnia 2025 roku do 3 kwietnia 2026 roku cofnięto około 7 tysięcy licencji, co obniżyło liczbę aktywnych rejestracji do około 119 tysięcy. Zarazem kolejne 10,7 tysiąca ofert pozostaje na liście do usunięcia.
Największe skutki nowych regulacji widać w Lizbonie, gdzie liczba zezwoleń na najem krótkoterminowy spadła o około 40 procent. W ostatnich miesiącach z rynku zniknęło ponad 6 tysięcy ofert, a obecnie funkcjonuje tam jedynie około 12 tysięcy lokali w systemie krótkiego najmu.
Co istotne, jeszcze po 2019 roku rynek dynamicznie rósł. Do 2025 roku liczba ofert zwiększyła się o ponad 33 tysiące w skali całego kraju. Obecne działania oznaczają więc wyraźne odwrócenie trendu.
Najwięcej apartamentów turystycznych wciąż znajduje się w historycznym centrum stolicy, gdzie presja turystyczna była szczególnie widoczna.
Za masowym wycofywaniem ofert stoją przede wszystkim kwestie formalne i prawne. W wielu wypadkach właściciele nie spełniali podstawowych wymogów, takich jak posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia i przestrzeganie obowiązujących regulacji.
Część gospodarzy rezygnowała z działalności bez formalnego zamknięcia rejestracji, co również powodowało interwencję władz. W jeszcze innych sytuacjach lokalne samorządy wstrzymywały wydawanie nowych licencji lub ich przedłużanie.
Zaostrzone przepisy wprowadzono między innymi w takich miastach jak Porto, Faro, Sintra, Cascais i Funchal. Do tej grupy należą również Nazaré, Almada, Sesimbra i Viana do Castelo.
Celem tych działań jest przede wszystkim ograniczenie presji na rynek mieszkaniowy i poprawa dostępności lokali dla stałych mieszkańców.
Czytaj więcej
Rynek najmu krótkoterminowego w Brukseli znalazł się w centrum uwagi władz. Według lokalnych mediów większość ofert z tego miasta na platformie Air...
Sytuacja w Portugalii wpisuje się w szerszy trend obserwowany w całej Europie. Parlament Europejski zwraca uwagę, że rosnący udział najmu krótkoterminowego w zasobach mieszkaniowych pogłębia problem dostępności mieszkań na wynajem długoterminowy.
W wielu miastach turystycznych liczba lokali dla turystów zaczęła konkurować z rynkiem mieszkaniowym dla mieszkańców, prowadząc do wzrostu cen i ograniczenia podaży.
Presja na decydentów rośnie – z jednej strony turystyka jest źródłem dużych dochodów, z drugiej – władze są odpowiedzialne za zapewnienie stabilnych warunków życia lokalnym społecznościom.
Działania Portugalii nie są odosobnione. Podobne regulacje wprowadzają także inne światowe metropolie. Przykładem jest Nowy Jork, w którym znacząco ograniczono możliwość wynajmowania mieszkań krótkoterminowo, szczególnie w wypadku pobytów krótszych niż 30 dni.
Najbliższe miesiące pokażą, czy ograniczenie liczby apartamentów turystycznych przełoży się na poprawę sytuacji na rynku nieruchomości w Portugalii. Możliwe jest również przesunięcie popytu turystycznego w stronę hoteli i tradycyjnych form zakwaterowania.
W Lizbonie już teraz widać wyraźną zmianę podejścia władz, które koncentrują się nie na dalszym wzroście liczby turystów, lecz na przywracaniu równowagi między funkcją turystyczną a mieszkaniową miasta.
Dla branży oznacza to nową rzeczywistość – bardziej regulowaną, mniej dynamiczną, ale potencjalnie bardziej zrównoważoną.
