Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) informuje właśnie o wydłużeniu przez ministra sportu i turystyki terminu, jaki obejmuje odwołane wyjazdy. Chodzi o imprezy, których rozpoczęcie planowane było do 27 kwietnia 2026 roku. Dotyczy to jednak wyłącznie tych imprez, na które umowa między podróżnym a przedsiębiorcą turystycznym została zawarta do 28 lutego 2026 roku włącznie.

Wojna na Bliskim Wschodzie pokrzyżowała plany turystom i biurom podróży

W związku z trwającym konfliktem na Bliskim Wschodzie wiele imprez turystycznych zaplanowanych w tamtym regionie nie dojdzie do skutku. Aby usprawnić zwrot środków turystom, którzy je wykupili, został uruchomiony Turystyczny Funduszu Pomocowy (TFP) – przypomina biuro prasowe UFG w komunikacie.

Początkowo zwroty z TFP miały dotyczyć imprez, które rozpoczynały się do 27 marca 2026 roku i które zostały odwołane przez podróżnego lub organizatora do 27 marca 2026 roku. Termin ten został jednak przedłużony do 27 kwietnia 2026 roku. Wprowadzono też dodatkowy warunek: umowa o udział w imprezie turystycznej została zawarta do 28 lutego 2026 roku włącznie, czyli przed rozpoczęciem działań wojennych na Bliskim Wschodzie – podkreśla UFG i przypomina pozostałe warunki, które pozostają bez zmian. Zwrot pieniędzy z Turystycznego Funduszu Pomocowego jest możliwy, gdy:

- impreza turystyczna (połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, np. przelotu i noclegu), miała odbyć się na terytorium państw: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Iran, Izrael, Jordania, Katar, Kuwejt, Liban, Oman, Palestyna, Zjednoczone Emiraty Arabskie lub gdy impreza turystyczna obejmowała międzylądowanie na terytoriach tych państw;

- impreza turystyczna miała rozpocząć się od 28 lutego 2026 roku do 27 kwietnia 2026 roku;

- podróżny powiadomił organizatora imprezy o odstąpieniu od umowy lub otrzymał od organizatora powiadomienie o rozwiązaniu umowy od 28 lutego 2026 roku do 27 kwietnia 2026 roku włącznie;

- umowa o udział w imprezie turystycznej została zawarta do 28 lutego 2026 roku włącznie, a organizator przyjął płatność w formie bezgotówkowej;

- impreza została odwołana przed jej rozpoczęciem;

- przedsiębiorca turystyczny znajduje się w ewidencji przedsiębiorców turystycznych (link do ewidencji: ewidencja.ufg.pl).

Maksymalny czas na złożenie wniosku wynosi 14 dni od powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu od umowy lub organizatora o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej.

Wniosek musi złożyć zarówno podróżny, jak i przedsiębiorca turystyczny i muszą one zgadzać się pod względem formalnym.

Wniosek można złożyć tylko elektronicznie, przez portal TFG: tfg.ufg.pl. Instrukcję można znaleźć tutaj: Jak złożyć wniosek o wypłatę z TFP?

Link do najnowszego komunikatu Ministra Sportu i Turystyki wydanego w porozumieniu z Ministrem Finansów: https://www.gov.pl/web/sport/komunikat-w-sprawie-przedluzenia-wyplat-z-turystycznego-funduszu-pomocowego-w-zwiazku-z-sytuacja-na-bliskim-wschodzie2