W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z biurem podróży z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku wzrosła o 35 złotych – to generalny wniosek z badania ofert przez Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata w ostatnim tygodniu.

Podwyżka przyszła po dwóch symbolicznych obniżkach – o 9 i 2 złote i po serii podwyżek z wcześniejszych tygodni, kiedy to średnia cena wzrosła o 64 złote, spadła o 11 złotych i rosła o 45, 1, 20, 136, 43, 28, 47, 64 i 10 złotych.

Jeśli chodzi o ostatni tydzień, o którym pisze w swoim raporcie Traveldata, największe zniżki cen odnotowano w wypadku ofert wyjazdów na Costa de la Luz – o 112 złotych, na Teneryfę i Kos – o 97 i 88 złotych. A największy wzrost średnich cen wycieczek miał miejsce w odniesieniu do Sycylii – o 176 złotych, w Maroku i Hurghadzie – o 144 i 141 złote.

Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu Traveldata ilustruje infografikami.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Jak widać, w minionym tygodniu wzrosły ceny czterech z pięciu najważniejszych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków: Egiptu, Grecji, Turcji i Wysp Kanaryjskich – o 88, 30, 24 i 9 złotych. Tylko jedna cena była niższa, Bułgarii – o 23 złote.

Tym samym Turcja sięgnęła nowego rekordu – średniej ceny 5282 złotych. Podobnie Egipt, który w ostatnim tygodniu kosztował pierwszy raz ponad cztery tysiące złotych, a konkretnie 4051 złotych.

Paliwo w górę, koszty też rosły

Porównanie średniej ceny wyjazdu z ostatniego tygodnia z ceną sprzed roku pokazało, że ta pierwsza była o 213 złotych wyższa od swej poprzedniczki – wskazują eksperci z Traveldaty w swojej analizie.

Przy tym, jak dodają, największe zwyżki cen wycieczek w ujęciu rok do roku w nowym sezonie odnotowali oni w ofertach wakacji na Lanzarote, o 825 złotych, na Kos i na Korfu – o 622 i 544 złote. Z kolei największe roczne spadki cen wyjazdów zauważyli, jeśli chodzi o wypoczynek na Malcie, o 567 złotych, na Costa de la Luz i n a Sycylii – o 539 i 485 złotych.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

W minionym tygodniu wzrost cen wycieczek rok do roku nadal widoczny był w wypadku wszystkich najważniejszych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków, w tym zdecydowanie największy na Wyspach Kanaryjskich i Grecji – o 411 i 406 złotych, znacząco mniejsze w Egipcie – o 294 złote, a najmniejsze w Bułgarii i Turcji – o 243 i 129 złotych – relacjonują autorzy raportu.

„Na mniej uczęszczanych kierunkach zwyżki cen wycieczek w ujęciu rocznym odnotowano w Tunezji o 393 złotych, w Portugalii o 290 złotych i na Majorce o 130 złotych. Spadki cen wyjazdów zanotowano natomiast na Malcie o 567 złotych, na Cyprze o 344 złote, w Hiszpanii kontynentalnej o 214 złotych, w Maroku o 105 złotych, we Włoszech o 80 złotych i w Albanii o 77 złotych” – dodają.

Piszą też, co stwierdzili porównując koszty paliwa i kursy walut, a więc dwa najbardziej wpływające na koszty organizatorów podróży czynniki. Cena paliwa lotniczego wyniosła w ostatnim tygodniu 5,06 zł/litr wobec 2,68 zł/litr rok wcześniej, była więc o 88,8 procent wyższa (przed dwoma tygodniami cena ta była wyższa o 84,2 procent, a przed trzema tygodniami o 98,5 procent). Jednocześnie złoty był w ostatnim tygodniu nadal wyraźnie silniejszy „w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych”, a mianowicie o ponad 1,9 procent (przed dwoma tygodniami była silniejsza również o 1,9 procent, a przed trzema o 2,1 procent).

Co to oznaczało? Że wspólny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek nie sprzyjał organizatorom, a jego negatywny wpływ nieco wzrósł. Tym razem zawierał się w przedziale od +265 do +275 złotych (przed dwoma tygodniami wynosił między +250 a +260 złotych, a przed trzema od +295 do +305 złotych).

Bułgaria kupiona w first minute pozwoliła zaoszczędzić parze 800 złotych

Porównanie do średnich cen last minute sezonu lato 2025

Eksperci z Traveldaty śledzą też zmiany cen w biurach podróży pod kątem korzyści ich klientów. Starają się wskazać na podstawie analizy historycznej, kiedy można kupić wakacje najtaniej.

Jak piszą w najnowszym opracowaniu, średnia cena wyjazdów sierpniowych na lato 2026 roku na początku sprzedaży, czyli w okresie zwanym first minute (we wrześniu 2025 roku) była o ponad 11 procent niższa od zeszłorocznej średniej ceny last minute wyjazdów na sierpień 2025. Oznacza to, że klienci, którzy wykupili oferty sierpniowe 2026 niewiele ponad pół roku temu, kupili je średnio około 600 złotych za osobę (1200 zł za dwie osoby) taniej, niż gdyby kupowali zeszłoroczną ofertę last minute w lipcu 2025.

Od początku sprzedaży ofert first minute na lato 2026 roku średnia cena tych wyjazdów rośnie i obecnie osiągnęła już poziom cen z zeszłorocznych ofert last minute. Oznacza to, że klienci biur podróży kupując oferty we wrześniu, październiku i listopadzie 2025, nie tylko płacili średnio około 1000 do 1200 złotych taniej za dwie osoby, niż gdyby kupowali oferty w zeszłorocznej ofercie last minute, ale również zaoszczędzili po około 1000 złotych do 1200 złotych za dwie osoby, niż gdyby kupowali te oferty teraz – dowodzą autorzy raportu.

„Rozpatrujemy średnią cenę wyjazdów liczoną dla 33 destynacji wakacyjnych, średnie ceny dla poszczególnych destynacji mogą się różnić w tej ocenie. W obecnym materiale pokazujemy porównania cen do cen last minute z zeszłego roku i do początku sprzedaży first minute sezonu lato 2026 na przykładzie Bułgarii (średnie oszczędności to ponad 800 zł za dwie osoby)”.

Exim Tours – jedyne biuro podróży z niższą niż rok temu średnią ceną

Jeśli porównać ceny rok do roku, to obniżyło je jedynie biuro podróży Exim Tours – o 20 złotych. W pozostałych biurach ceny były wyższe przy czym najmniej wzrosły w Itace i ETI, o 20 i 30 złotych. Poza tym wzrosły – od około 120 złotych (Rainbow) do ponad 500 złotych.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli „na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli pierwsze miejsce zajął TUI Poland z liczbą 56 ofert, drugie Itaka z liczbą 45 ofert, a trzecie Rainbow z liczbą 42 ofert

Najwięcej najtańszych ofert wakacji w Egipcie proponowały Anex Tour (6) i Join Up (5), w Grecji Itaka i Rainbow (po 8), na Wyspach Kanaryjskich TUI Poland (8) i Itaka (5), w Turcji Anex Tour (7) i Itaka (4), w Tunezji Anex Tour (4) i Itaka (3), a w Bułgarii TUI Poland (3) i Best Reisen (2 oferty).

„W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło swoją pozycję w Egipcie, Tunezji, Bułgarii i Turcji, biuro Itaka w Turcji, a biuro Rainbow na Wyspach Kanaryjskich i w Tunezji” – dodają autorzy.

Na koniec przechodzą do dwóch ostatnich wątków raportu. W pierwszym przedstawiają tabelę z biurami podróży, które oferowały w ostatnim tygodniu imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach. Ponownie skład biur podróży w czołowej piątce nie zmienił się - na trzech pierwszych miejscach nadal znajdowały się Grecos, Anex Tour i TOP Touristik.

W drugim wątku analitycy zajmują się „liderami cen”. Chodzi o biura, które oferowały w zeszłym tygodniu wyjazdy siedmiodniowe, all inclusive, z wylotem z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2026 roku z cenami najlepszymi dla klientów, czyli takimi, „których średnia oferowana cena jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii na danym kierunku”.

W tym tygodniu pokazują „liderów cen” wyjazdów do hoteli trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych w popularnych krajach wakacyjnych: na Cyprze, w Egipcie, w Grecji, Tunezji i Włoszech.

*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w szczycie sezonu letniego 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 6 maja 2026 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 29 kwietnia 2026 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – i z cenami zebranymi 8 maja 2025 roku w ujęciu rok do roku.