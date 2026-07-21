Nowy pakiet działań został uzgodniony podczas drugiego posiedzenia Okrągłego Stołu ds. Zwalczania Nielegalnej Działalności Turystycznej - pisze hiszpański portal branży turystycznej Tourinews. Celem jest ograniczenie szarej strefy na rynku zakwaterowania i lepsze koordynowanie działań administracji, samorządów i służb kontrolnych.

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Najbardziej dotkliwą zmianą ma być wprowadzenie kar naliczanych za każdy dzień prowadzenia nielegalnej działalności po otrzymaniu decyzji organów kontrolnych. W zależności od skali naruszenia właściciele będą musieli zapłacić od 500 do 5 tysięcy euro za każdy dzień nielegalnego wynajmowania.

W wypadku osób, które ponownie złamią przepisy, sprawa będzie mogła zostać skierowana do prokuratury z zarzutem popełnienia przestępstwa polegającego na niewykonaniu decyzji administracyjnej.

Policja pomoże wyrzucić niepożądanych lokatorów

Rząd Balearów zapowiada również zmiany prawne, które mają ułatwić usuwanie nielegalnych lokatorów z kontrolowanych obiektów turystycznych. Procedury będą prowadzone przy wsparciu organów ścigania.

Jednym z nowych rozwiązań będzie specjalny protokół współpracy między lokalną policją a służbami odpowiedzialnymi za kontrolowanie rynku turystycznego. Funkcjonariusze będą mogli podczas interwencji związanych z zakłócaniem porządku publicznego lub innymi incydentami sprawdzać czy dany obiekt nie jest nielegalnie wynajmowany turystom.

Nowe przepisy uzupełniają działania wdrażane już wcześniej przez regionalny rząd. W obecnej kadencji zakazano tworzenia nowych obiektów turystycznych w budynkach wielorodzinnych, podniesiono maksymalne kary za najpoważniejsze naruszenia do 500 tysięcy euro i rozszerzono odpowiedzialność platform internetowych promujących nielegalne oferty noclegowe.

Za łamanie prawa na wodzie też grożą surowe kary

Podczas posiedzenia podsumowano również działania w innych obszarach związanych z nielegalną działalnością turystyczną. W transporcie lądowym jeszcze w tym tygodniu ma rozpocząć pracę specjalna grupa odpowiedzialna za lepsze koordynowanie kontroli między administracją regionalną i lokalną.

Władze zapowiedziały także prowadzenie intensywniejszych kontroli na morzu. W ubiegłym roku służby wykorzystywały do tego 22 jednostki patrolowe. Efektem było wszczęcie 162 postępowań administracyjnych, a łączna wartość nałożonych kar przekroczyła 471 tysięcy euro. W 2026 roku rozpoczęto już kolejne postępowania.

Władze Balearów podkreślają, że zaostrzenie przepisów ma chronić legalnie działających przedsiębiorców, poprawić bezpieczeństwo turystów i ograniczyć negatywne skutki niekontrolowanego rozwoju najmu krótkoterminowego, z którym archipelag zmaga się od kilku lat.