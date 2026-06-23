W tym roku co najmniej raz latem chce wyjechać 74 procent badanych Polaków*, a kolejne 5 procent planuje jednodniowe wycieczki. Urlopu nie przewiduje 12 procent ludzi, a 9 procent jeszcze nie zdecydowało, co zrobi w wakacje. Ponad połowa (58 proc.) wyjeżdżających pozostanie w Polsce, za granicę wyjedzie 34 procent.

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Najlepiej wydać na wakacje do 2000 złotych

Pytani o cel swoich podróży, uczestnicy badania najczęściej wymieniali wypoczynek i relaks (58 proc.) oraz zwiedzanie atrakcji (22 proc.). Aktywny wyjazd połączony ze sportem planuje 8 procent osób, a kolejne 7 procent odwiedzi krewnych i znajomych. Wśród kierunków wyjazdu najczęściej wskazywano na morze - 33 procent, góry - 20 procent i jeziora - 13 procent. Do miasta wybiera się 9 procent badanych.

Najwięcej osób, bo 42 procent poza domem zamierza spędzić sześć noclegów. Jedna czwarta (25 proc.) przewiduje, że będą to trzy noclegi, a jedna piąta (22 procent), że dziesięć. Dłuższe wyjazdy, obejmujące 14 i 15 nocy, planuje 9 procent. Na wakacje najczęściej wybieramy się z rodziną - wskazuje tak 80 procent uczestników badania, a rzadziej samemu (10 proc.) lub ze znajomymi (7 proc.).

Pytani o wakacyjne wydatki, Polacy najczęściej deklarowali, że chcą zmieścić się w przedziale od 1001 do 2000 zł (29 proc.) na osobę. Od 2001 do 3000 zł planuje przeznaczyć 16 procent i taki sam odsetek myśli o kwotach powyżej 4000 złotych. Koszty między 3001 a 4000 zł planuje 12 procent badanych.

Foto: Polska Organizacja Turystyczna

Foto: Polska Organizacja Turystyczna

Foto: Polska Organizacja Turystyczna

Foto: Polska Organizacja Turystyczna

Foto: Polska Organizacja Turystyczna

Ustka na czele rankingu plaż

Polska Organizacja Turystyczna i Travelist stworzyły także Ranking Polskich Plaż. To 13. edycja plebiscytu, która ma wskazać miejsca nad Bałtykiem, które najlepiej odpowiadają na różne potrzeby plażowiczów: od rodzinnego wypoczynku, przez aktywny urlop, po piękne kadry i bliski kontakt z naturą.

Po 13 latach tego zestawienia doszło do zmiany lidera – tytuł Plaży Roku 2026 zdobyła Ustka, która wygrała także w kategorii najlepszej plaży dla rodzin. Wcześniej przez 12 lat plażą roku było Świnoujście, które w ostatniej edycji spadło na 2. miejsce. Zdaniem autorów zestawienia o sukcesie Ustki zadecydowało połączenie rozwiniętej infrastruktury oraz walorów przyrodniczych.

Przedstawiciele POT i Travelist wskazując na Świnoujście zwrócili uwagę, że największym atutem miasta pozostaje wyjątkowo szeroka, piaszczysta plaża z łagodnym zejściem do wody i rozbudowaną infrastrukturą. „Dzięki temu Świnoujście od lat przyciąga zarówno rodziny, osoby aktywne, jak i turystów szukających dobrze zorganizowanego kurortu” – przekazali.

Podium zamknęło Dźwirzyno – miejscowość doceniona przez plażowiczów jako „bardziej kameralna alternatywa dla największych kurortów”.

Oprócz plaży roku internauci głosowali również w pięciu kategoriach tematycznych. W każdej z nich eksperci organizatorów plebiscytu wytypowali po 10 nominowanych miejsc, a o końcowej kolejności zadecydowały głosy plażowiczów. Za najlepszą plażę dla rodzin została uznana Ustka, wyprzedzając Świnoujście i Łebę. W kategorii „Najlepsza plaża dla aktywnych” zwyciężyło Świnoujście, a na drugim i trzecim miejscu znalazły się odpowiednio Kołobrzeg i Jastarnia.

Tytuł „Najpiękniejszej INSTAplaży” trafił do Helu, który wyprzedził Świnoujście oraz Gdynię Orłowo. Za plażę najbardziej tętniącą życiem internauci uznali Kołobrzeg, drugie miejsce zajęło Świnoujście, a trzecie – Sopot. W kategorii „Najbardziej klimatyczna dzika plaża” zwyciężyło Mikoszewo, a kolejne miejsca zajęły Wisełka i Stilo.

*Badanie zostało zrealizowane między 1 a 15 czerwca na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej przez PBS metodą CAWI. Przeprowadzono je wśród 1010 Polaków w wieku 18-65 lat, a także 1011 osób, które w tym roku planują wyjechać na wakacje.

jls/ bpk/ drag/ pad/