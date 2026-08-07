Z inicjatywą wyszła Grecka Federacja Hotelarska we współpracy z agencją marketingową MasterFold. Jest ona rozwinięciem zapowiedzianego wcześniej projektu zakładającego silniejsze włączenie języka greckiego do doświadczeń oferowanych turystom – pisze portal Greek Travel Pages.

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Pierwszym elementem jest kolekcjonerski album, który ma stanowić początek szerszej platformy opowiadającej o greckiej gościnności i jej kulturowym wymiarze.

Twórcy projektu podkreślają, że język grecki jest nie tylko narzędziem komunikacji, lecz także nośnikiem tradycji, wartości i stylu życia związanych z grecką gościnnością. Jak mówi prezes Federacji Yannis Hatzis, doświadczenie greckiej gościnności wykracza poza samą usługę i jest elementem kultury ukształtowanej przez język, wartości i tradycje kraju.

Leksykon gościnności, czyli lista ważnych słów i ich znaczenia

Pierwsze wydanie „The Lexicon of Greek Hospitality” zawiera 60 greckich słów opisujących historię, pamięć i styl życia związane z gościnnością. Zostały one podzielone na sześć rozdziałów: „Przyjazd”, „Wygoda”, „Hojność i dzielenie się”, „Świętowanie”, „Miejsce i atmosfera” oraz „Dusza i greckie kody emocjonalne”. Wśród prezentowanych pojęć znalazły się m.in. „antamoma” (ponowne spotkanie), „klironomia” (dziedzictwo) i „iasis” (uzdrowienie).

Według Hatzisa projekt ma w nowoczesny sposób tworzyć nową opowieść o tym, co wyróżnia kraj jako kierunek turystyczny.

Jak podkreśla dyrektor generalny MasterFold Group Christos Mistris, od początku twórcy leksykonu zakładali, że inicjatywa nie zakończy się na publikacji książki. Projekt został pomyślany jako platforma, która będzie rozwijana o kolejne słowa, historie i zastosowania.

Cyfrowa wersja „The Lexicon of Greek Hospitality” została udostępniona na stronie TheLexicon.com.