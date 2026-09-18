Sejm uchwalił w piątek ustawę, która m.in. znosi wymóg dotyczący czystości powietrza, jako warunek wprowadzenia opłaty miejscowej. Jednocześnie, zgodnie z ustawą, w górę pójdzie maksymalna stawka tej opłaty do 5 zł za nocleg.

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Za ustawą wraz ze zgłoszonymi wcześniej poprawkami redakcyjnymi zagłosowało 269 posłów, 141 było przeciw, a 28 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Gmina zdecyduje, kto i ile zapłaci

Chodzi o nowelę ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmienia ona przede wszystkim zasady nakładania i poboru opłat, płaconych przez turystów, czyli opłaty miejscowej i uzdrowiskowej.

„Opłata miejscowa i opłata uzdrowiskowa będą pobierane od osób, którym przez co najmniej jedną noc świadczone są usługi zakwaterowania. Dotyczyć to będzie m.in. hoteli, pensjonatów, kempingów, schronisk, kwater prywatnych oraz sanatoriów. Nie będzie trzeba ustalać, czy ktoś przyjechał w celach turystycznych, zawodowych czy zdrowotnych” – tłumaczyło Ministerstwo Finansów po przyjęciu propozycji przez rząd.

Dzięki zdjęciu klauzuli jakości powietrza, opłatę będzie mogło wprowadzić o wiele więcej gmin niż dzisiaj. Jak szacuje ministerstwo, nie 234 jak dzisiaj, ale nawet 1500.

W ustawie wskazano, że poborem opłat zajmą się podmioty świadczące usługi zakwaterowania (obecnie poborem zajmują się osoby lub podmioty wyznaczone przez gminę). Za terminowe przekazywanie prawidłowo pobranych opłat płatnik otrzyma wynagrodzenie w wysokości co najmniej 10 proc. pobranych opłat. Będzie też prowadził rejestr pobranych i niepobranych opłat.

„Opłata miejscowa będzie mogła być wprowadzona bez konieczności wykazywania korzystnych właściwości klimatycznych miejscowości. Pozostanie wymóg posiadania walorów krajobrazowych oraz odpowiedniej bazy noclegowej. Tak jak dotychczas o wprowadzeniu opłaty zdecyduje rada gminy” – wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

5,5 złotego za nocleg na obszarach ochrony uzdrowiskowej

Poinformowało, że w 2027 r. maksymalna stawka opłaty miejscowej wyniesie 5 zł za noc, a na obszarach ochrony uzdrowiskowej 5,50 zł. Są to stawki maksymalne – ostateczną ich wysokość ustala rada gminy – zaznaczył resort. Górna granica opłaty uzdrowiskowej wyniesie natomiast 6,86 zł.

Obecnie górna granica stawki opłaty miejscowej w 2026 r. wynosi 3,46 zł dziennie, a w miejscowościach znajdujących się na obszarach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej 4,89 zł dziennie. Górna granica stawki opłaty uzdrowiskowej w 2026 r. wynosi 6,67 zł dziennie.

Zgodnie z ustawą z opłat zwolnione będą osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją wzroku. Zwolnienie obejmie również jedną osobę towarzyszącą osobie niepełnosprawnej. Osoby korzystające z zakwaterowania przez ponad 29 kolejnych nocy będą zwolnione z opłaty za cały okres pobytu. Rozwiązanie ma dotyczyć m.in. osób przebywających w danej miejscowości w związku z pracą, pracą sezonową lub nauką.

„Gminy będą mogły także różnicować stawki opłat i wprowadzać dodatkowe zwolnienia. Na przykład ze względu na długość pobytu, porę roku czy wiek osoby zobowiązanej do zapłaty” – zastrzegło Ministerstwo Finansów.

Poprawki mniejszości do kosza – POT nie dostanie 10 procent na promocję turystyki

Sejm nie zgodził się na poprawki mniejszości. Dwie z nich zakładały większą stawkę maksymalną, jaką gmina będzie mogła pobierać od turystów. Według projektu klubu Lewicy miałoby to być 10 złotych, a zgodnie z propozycją Polskiego Stronnictwa Ludowego-Trzeciej Drogi około 11 złotych (35 procent minimalnej stawki za godzinę pracy).

Trzecia poprawka, zgłoszona przez PSL-TD, zakładała, że 10 procent przychodów z opłaty będzie trafiało na konto Polskiej Organizacji Turystycznej z przeznaczeniem na promocję turystyki w Polsce, w tym na przykład przez dofinansowanie czeków turystycznych dla turystów wyjeżdżających po sezonie. Tak pozyskane czeki miałyby, zdaniem inicjatora tej poprawki wiceministra sportu i turystyki Ireneusza Rasia, wspomóc ruch turystyczny w całym kraju.

Nowe przepisy mają wejść życie 1 stycznia 2027 roku. Ustawa musi jednak jeszcze przejść przez Senat i zostać podpisana przez prezydenta.