Fort XI Duńkowiczki odwiedzają turyści z najdalszych zakątków świata. Przyjeżdżają m.in. z Boliwii, Nowej Zelandii i Senegalu.

Reklama Reklama

Nowoczesne atrakcje i globalny zasięg. Tym przyciąga turystów Fort XI Duńkowiczki

Przez rok po otwarciu północnej fortecznej trasy turystycznej, w skład której wchodzi Fort XI Duńkowiczki, w obiekcie zaszło wiele zmian. Zamontowano m.in. replikę armaty M61 kaliber 15 cm oraz zrekonstruowano windę artyleryjską. Dla turystów przygotowano także specjalną aplikację na smartfony, która pozwala porównać historyczne zdjęcia budowli z 1915 r. z jego współczesnym wyglądem.

Współczesny Fort XI Duńkowiczki to miejsce o międzynarodowej renomie. Od 7 września 2025 r. do 7 września 2026 r. obiekt odwiedziło 14 tysięcy gości nie tylko z Polski, lecz także z tak odległych zakątków świata jak Boliwia, Nowa Zelandia czy Senegal.

Wśród turystów zagranicznych najwięcej jest gości z Niemiec, USA i Czech. W pierwszej dziesiątce znaleźli się również obywatele Słowacji, Węgier, Ukrainy, Anglii, Francji, Włoch i Szwecji. Jak podkreśla Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl, oferta aktywnie promowana jest na targach m.in. na Węgrzech, Słowacji, a nawet w Chinach.

Ponad sto lat historii: Od szańca do muzeum

Historia Fortu XI sięga połowy XIX wieku – przeszedł drogę od polowego szańca z 1854 r., przez nowoczesny fort artyleryjski, aż po potężne konstrukcje pancerne z początku XX wieku. Obiekt brał bezpośredni udział w walkach podczas I oblężenia twierdzy w 1914 r., a rok później został poważnie zniszczony w wyniku ostrzału z najcięższych moździerzy.

W okresie powojennym fort uległ silnej dewastacji, a na przełomie lat 70. i 80. XX w. urządzono w nim pieczarkarnię, która funkcjonowała do pierwszego dziesięciolecia XXI wieku. Kluczowy zwrot nastąpił w latach 2013–2015. Wykonano wtedy szereg prac związanych z udostępnieniem obiektu na cele turystyczne. Prace kontynuowano w latach 2024–2025. Odtworzono formę wału artylerii i poterny głównej, a lewą część koszar szyjowych zaadaptowano na unikalne muzeum narracyjne.

Jak zwiedzać Fort XI Duńkowiczki?

Dzisiaj fort pełni funkcję nowoczesnego centrum edukacyjnego i kulturalnego, oferując jedyną w Polsce scenograficzno-narracyjną ekspozycję o dziejach Twierdzy Przemyśl. Obiekt jest czynny przez cały rok, od wtorku do niedzieli. Wstęp kosztuje 35 zł za bilet normalny oraz 25 zł za ulgowy.

To wyjątkowe miejsce pozwala nie tylko dotknąć historii w autentycznej scenerii, lecz także wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych, takich jak nocne zwiedzanie czy koncerty.