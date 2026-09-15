Minister kultury, turystyki i lotnictwa cywilnego Khadak Raj Paudel w nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych zwrócił się do turystów i przyjaciół tego Nepalu z prośbą, aby nie odkładali podróży do tego kraju, jeśli ją planowali, ponieważ mimo zniszczeń wyrządzonych przez kataklizm, znaczna jego część jest dostępna. Polityk podkreślił, że żywioł dotknął tylko niektóre rejony Nepalu, a lotniska, hotele i atrakcje turystyczne w pozostałych częściach kraju są otwarte dla gości i bezpieczne.

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Nepal jest otwarty i bezpieczny dla turystów

– Nasze górskie szlaki i trasy trekingowe wciąż na was czekają. Wasz przyjazd do Nepalu w tym czasie to coś więcej niż tylko wakacje. To ogromne wsparcie dla kraju zmagającego się z ogromną tragedią – apelował w nagraniu, sugerując, że wizyty turystów pomogą utrzymać lokalną branżę turystyczną. – Pomożecie naszym przewodnikom, hotelarzom i wszystkim pracownikom, których źródło utrzymania zależy od turystyki – wymienia polityk, cytowany przez portal Travel Tommorow.

Sierpniowa powódź błyskawiczna na granicy nepalsko-chińskiej według najnowszych tylko w Nepalu spowodowała śmierć co najmniej 1341 osób, ale los prawie 5 tysięcy jest nieznany. Wśród zaginionych jest 583 obcokrajowców z 38 krajów, w tym około 250 turystów z Indii, 85 Amerykanów i 36 Brytyjczyków. Po drugiej stronie granicy odnotowano śmierć 43 osób i zaginięcie 546 mieszkańców Tybetu.

Turystyka daje w Nepalu utrzymanie milionowi ludzi

Kataklizm doprowadził między innymi do dużych zniszczeń infrastruktury miejskiej, w tym służącej do obsługi ruchu turystycznego. Travel Tommorow powołując się na informacje Paudela podaje, że zniszczeniu lub uszkodzeniu uległy 142 hotele, 57 restauracji, 141 pojazdów używanych przez firmy turystyczne i 27 obiektów dziedzictwa kulturowego. Straty oszacowano na ponad 50 miliardów rupii nepalskich (równowartość 1,2 miliarda złotych), a to jedynie szacunki, ponieważ przedsiębiorcy wciąż analizują rozmiar szkód.

W skali całej gospodarki straty spowodowane kataklizmem wyceniono na około 779 miliardów rupii (18,8 miliarda złotych), co stanowi jedną dziesiątą PKB Nepalu. Turystyka jest uznawana za jeden z najważniejszych sektorów gospodarki, przynoszący 7-8 procent PKB (dane z 2025 roku). Zatrudnionych jest w niej około pół miliona ludzi, ale pośrednio daje utrzymanie dwa razy większej grupie.

Agencja Xinhua podaje, że w 2025 r. Nepal odwiedziło ponad 1,15 miliona zagranicznych turystów, co stanowiło wzrost o 1 procent w porównaniu z 2024 i odpowiada niemal 97 procentom wolumenu uzyskanego w 2019 roku. Najwięcej gości przyjeżdża z Indii, Stanów Zjednoczonych, Chin i Wielkiej Brytanii.