Użytkownicy Allegro Wakacji zyskali dostęp do bazy wycieczek jednodniowych, rejsów i biletów wstępu w 74 destynacjach na całym świecie. Ta nowa inicjatywa pozwala allegrowiczom zaplanować nie tylko sam wyjazd, ale i wolny czas. Przy tym dzięki katalogowi lokalnych wycieczek w kraju, platforma otwiera się też na turystów spędzających wakacje i weekendy w Polsce – tłumaczy Allegro w komunikacie na ten temat.

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Jak dodaje, dzięki współpracy z PayU klienci mogą skorzystać z rozłożenia opłaty na dziesięć nieoprocentowanych rat.

Nie tylko lot i hotel, ale też wiele pomysłów na każdy dzień urlopu

„Wprowadzenie pełnego katalogu SeePlaces na Allegro Wakacje to znaczące rozszerzenie portfolio platformy. Oferta (…) obejmuje wycieczki jednodniowe, co idealnie wpisuje się w potrzeby osób chcących urozmaicić swój urlop” - czytamy. W bazie SeePlaces są 74 kierunki w 65 krajach (w tym najpopularniejsze wśród turystów, jak Turcja, Grecja, Egipt, Hiszpania, Włochy, Bułgaria, Tunezja, Cypr) i dziewięć wyodrębnionych regionów turystycznych, takich jak m.in. Wyspy Kanaryjskie, Madera, Azory, Zanzibar, Anglia i Szkocja.

„W asortymencie dominują wycieczki z przewodnikiem – zwiedzanie i wycieczki kulturalne stanowią ponad połowę całego katalogu. Drugą kluczową grupą produktową są rejsy, a ponadto turyści mogą wybierać spośród atrakcji przyrodniczych, sportów ekstremalnych, nurkowania, transferów oraz biletów wstępu do najpopularniejszych światowych parków rozrywki, takich jak Disneyland czy Legoland”.

Ceny – od 45 złotych za bilet wstępu na taras widokowy Warszawa Highline aż po około 23 tysięcy złotych za lot helikopterem nad górami w Szwajcarii.

Elastyczność, wygoda i brak barier językowych

Jak zapewnia Allegro, oferta SeePlaces jest dostosowana do preferencji polskich i międzynarodowych użytkowników platformy. Wycieczki mogą być prowadzone w 14 językach, przy czym udział ofert z obsługą przewodnika w języku polskim wynosi ponad 60 procent.

Na platformie można płacić w 12 walutach a komunikować się z nią w 15 językach „interfejsu i procesu zakupowego”. Poza językiem polskim silnie reprezentowane są języki regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE): czeski, słowacki, węgierski oraz rumuński, co jest spójne z międzynarodowym rozwojem Allegro – zaznacza firma.

Jej klienci mogą rezerwować atrakcje zarówno przed wyjazdem (planując urlop z wyprzedzeniem), jak i z dnia na dzień bezpośrednio na miejscu wypoczynku – dostępność miejsc potwierdzana jest natychmiast w momencie zakupu. „Zakup atrakcji nie jest w żaden sposób warunkowany wcześniejszą rezerwacją pakietu wakacyjnego na platformie, co czyni ją idealnym rozwiązaniem także dla osób podróżujących całkowicie na własną rękę. Do dyspozycji podróżnych jest ponad 20 000 miejsc odbioru na całym świecie, co gwarantuje pełną wygodę logistyczną. O najwyższym standardzie usług świadczy ocena serwisu SeePlaces wynosząca 5,25/6, wystawiona na podstawie ponad 13 tysięcy rzetelnych opinii klientów”.

– Wprowadzenie oferty SeePlaces na naszą platformę niesie dwie nowości, które rewolucjonizują sposób, w jaki klienci mogą organizować swój czas – przekonuje cytowany w komunikacie odpowiedzialny za rozwój Allegro Wakacji Marcin Łachajczyk. – Po pierwsze, oficjalnie otwieramy się na turystykę krajową, dzięki bogatej bazie lokalnych atrakcji w Polsce uatrakcyjniamy wypoczynek na rodzimym rynku. Po drugie, umożliwiamy wygodne i bezproblemowe zaplanowanie wolnego czasu, zarówno podczas dłuższego urlopu, jak i spontanicznego weekendu, za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

– Partnerstwo z Allegro Wakacjami to dla nas szansa na zaprezentowanie katalogu atrakcji naszych lokalnych partnerów 15 milionom klientów Allegro – dodaje menedżer odpowiedzialny za rozwój w SeePlaces Radosław Przybyszewski. – Ten katalog stale rozbudowujemy, aby odpowiadał zarówno na potrzeby osób planujących wakacje z biurami podróży, jak i tych, które podróżują całkowicie samodzielnie. Obecność w ekosystemie zakupowym Allegro Wakacje pozwala nam dotrzeć do obu tych grup jednocześnie. Wierzymy, że uczyni to planowanie wypoczynku jeszcze prostszym.

Krajowe przeboje i zagraniczne bestsellery

Jak dodają autorzy informacji, wśród najchętniej kupowanych przez SeePlaces imprez są rejsy do Zatoki Wraku i Błękitnych Jaskiń na greckiej wyspie Zakintos, loty balonem nad turecką Kapadocją, treking hiszpańskim szlakiem Caminito del Rey i rejsy wokół malowniczego włoskiego archipelagu La Maddalena. „Z kolei w coraz chętniej odwiedzanej Albanii klienci stawiają na rejsy po jeziorze Koman oraz rafting na dzikiej rzece Vjosa”.

Klienci chętnie korzystają też z możliwości wykupienia zwiedzania w czterech najpopularniejszych miastach, jak Gdańsk, Katowice, Kraków i Warszawa. „W katalogu krajowym nie brakuje rozpoznawalnych atrakcji - od biletów do największego w Polsce parku rozrywki Energylandia, po wejściówki na spektakularny, najwyżej położony taras widokowy w Polsce, Highline Warsaw w Varso Tower. Dużą popularnością cieszy się również klasyczne zwiedzanie Krakowa i Wzgórza Wawelskiego, wizyty w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku oraz wizyty studyjne w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau”.