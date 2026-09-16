Shinjuku jest znane jako tętniąca życiem dzielnica handlowa i rozrywkowa. Działa tu około 10 procent z 42 tysięcy lokali wynajmowanych turystom na krótkie pobyty w całej Japonii.

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Dzielnica jest gęsto zaludniona, a ludzie tam żyjący coraz częściej skarżą się na zachowanie turystów. Wśród problemów jakie zgłaszają najczęściej wymieniają niewłaściwe wyrzucanie śmieci, palenie w niedozwolonych miejscach i hałasowanie – relacjonuje portal Japan Today.

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50 procent apartamentów dla turystów mniej

Przedstawiciel władz Shinjuku odpowiedzialny za nadzór nad wynajmem wakacyjnym powiedział agencji AFP, że władze planują zmianę obowiązującego rozporządzenia. Zakaz prywatnych kwater miałby obowiązywać na terenach mieszkalnych i w pobliżu szkół.

– Wraz ze wzrostem liczby prywatnych firm noclegowych zwiększyła się skala skarg i problemów z nimi związanych – powiedział urzędnik, który poprosił o zachowanie anonimowości.

Według przedstawiciela władz nowe przepisy obejmą zakazem ponad 50 procent krótkoterminowych wynajmów w Shinjuku. Plan miał zostać formalnie ogłoszony przez burmistrza dzielnicy we wtorek. Polityka będzie dotyczyć również nieruchomości, które już obecnie są wykorzystywane na ten cel.

Jak poinformował urzędnik, liczba skarg dotyczących wynajmu wakacyjnego w Shinjuku wzrosła o około 40 procent w roku fiskalnym zakończonym w marcu. Wiele z nich dotyczyło naruszania zasad dotyczących utylizowania odpadów. Inne odnosiły się do palenia tytoniu i wchodzenia na prywatne posesje.

Miasta zmęczone oblężeniem turystów

Decyzja Shinjuku wpisuje się w działania innych miast na świecie, które próbują ograniczać krótkoterminowe zakwaterowanie oferowane za pośrednictwem popularnych platform rezerwacyjnych. Podobne działania podejmowały między innymi Nowy Jork i Barcelona.

Problem nadmiernej turystyki jest coraz zauważany w Japonii. Mieszkańcy Kioto i innych popularnych miejsc turystycznych skarżą się między innymi na tłumy gości robiących sobie zdjęcia, korki oraz rosnące ceny gruntów.

W lipcu Japońska Agencja Turystyczna przyznała samorządom możliwość regulowania krótkoterminowego zakwaterowania w sytuacjach, gdy zagraża ono spokojnemu środowisku życia i edukacji albo utrudnia utrzymanie stałej populacji i lokalnej społeczności.

Kioto, dawna stolica Japonii, również rozważa ograniczenie krótkoterminowego wynajmu. W tym przypadku zakaz miałby jednak dotyczyć wyłącznie nowych wynajmów na terenach mieszkalnych i przemysłowych.