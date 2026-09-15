Opracowany przez Consumer Choice Center ranking oceniał 60 dworców o największym ruchu w Europie. Pod uwagę oceniający wzięli odsetek opóźnionych połączeń, średni czas oczekiwania, dworcową infrastrukturę, liczbę usług na dworcu, dostępność dla ludzi z ograniczeniami ruchowymi, bezpłatne Wi-Fi, zasięg połączeń krajowych i lokalnych, a nawet rodzaje biletów, które można na miejscu kupić.

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Szwajcarskie pociągi jak w zegarku

W tym kontekście za najlepszy duży węzeł kolejowy na kontynencie uznano dworzec główny w Zurychu. Według autorów rankingu Szwajcaria „nadal wyznacza standardy niezawodności”, osiągając krajowy wskaźnik punktualności na poziomie 94,1 procent. Dworzec główny w Zurychu zajął pierwsze miejsce w ogólnym zestawieniu (zaledwie 4 procent opóźnionych połączeń), w tej kategorii dworzec główny w Bernie (Bern Hbf) uplasował się na miejscu piątym (z odsetkiem opóźnień wynoszącym 1,8 procent).

Choć w ogólnym rankingu dworzec główny w Lucernie (Luzern Hbf) zajął 14. miejsce, to właśnie z niego pociągi odjeżdżały najpunktualniej – opóźnienia objęły tam zaledwie 0,3 procent połączeń.

Niemcy wzorem niepunktualności

Z drugiej strony, wyniki Niemiec „nadal się pogarszały”, w porównaniu z zestawieniami z lat poprzednich. Z 30 dworców z dolnej części zestawienia aż 15 to dworce położone w Niemczech.

Najwyżej sklasyfikowanym niemieckim obiektem jest dworzec główny w Berlinie (Berlin Hbf), na miejscu 18. Notuje się tam opóźnienia w wypadku 61,1 procent połączeń, a średni czas oczekiwania wynosi 20 minut.

Podczas gdy w skali Europy średni wskaźnik opóźnień to 29 procent, w Niemczech wynosi on 49,4 procent. Podobnie wygląda sytuacja w wypadku czasu oczekiwania: średnia dla kontynentu to 8,06 minuty, a w Niemczech wynosi ona 14,74 minuty.

Liderem w kategorii oczekiwania na pociąg został Hamburg. Całe zestawienie z najgorszym wynikiem zamyka zaś Dortmund.

Polskie dworce awansują do elity

Do rankingu na rok 2026 dołączyło dziesięć nowych dworców, co wynikało ze wzrostu liczby pasażerów. Dwa z pięciu najlepszych obiektów w tej grupie debiutantów pochodzą z Polski: Kraków Główny zajął pierwsze miejsce (dziewiąte w ogólnym zestawieniu), a Poznań Główny – trzecie (trzynaste w ogólnym zestawieniu).

Ale najwyżej uplasował się dworzec we Wrocławiu – zajął czwarte miejsce, chociaż jego wynik jest gorszy niż wcześniej, a to za sprawą wzrostu liczby spóźnionych odjazdów.

Organizacja Consumer Choice Center zwraca uwagę, że główny dworzec w Krakowie oferuje bezpośrednie połączenia krajowe z Warszawą, Zakopanem, Łodzią, Gdańskiem i Katowicami, a także z takimi ważnymi miastami w Europie jak Berlin, Monachium, Wiedeń i Praga

Kraków Główny zyskał punkty za zintegrowanie z centrum handlowym „Galeria Krakowska”, co zapewnia podróżnym dostęp do licznych sklepów, restauracji i usług. Doceniono także połączenie dworca z komunikacją autobusową i tramwajową, system komunikatów (zarówno pisemnych, jak i głosowych), poczekalnie o podwyższonym standardzie, jedenaście peronów z windami i schodami ruchomymi i bezpłatne Wi-Fi.

Patrząc w przyszłość Consumer Choice Center wskazuje na trwającą modernizację sieci kolejowej w Polsce; plan budowy dodatkowych 4700 km nowych torów „ma docelowo przekształcić polską kolej w jedną z najnowocześniejszych sieci kolejowych w Europie” - czytamy.

Najlepsze duże dworce kolejowe w Europie 2026

1. Zürich Hbf, Szwajcaria

2. Gare du Nord, Paryż, Francja

3. Amsterdam Centraal, Holandia

4. Wrocław Główny, Polska

5= Bern Hbf, Szwajcaria

5= Gare Montparnasse, Paryż, Francja

7. Gare Saint-Lazare, Paryż, Francja

8. London Bridge, Wielka Brytania

9= Kraków Główny, Polska

9= London St. Pancras Intl., Wielka Brytania