Klimczak w środę był pytany w RMF24, kiedy poprawi się jakość internetu w pociągach PKP Intercity. – Testujemy różne warianty, ale nie w oparciu o LTE, tylko o łączność satelitarną, która zniweluje wszystkie problemy – powiedział minister. Dodał, że dzięki takiemu rozwiązaniu internet w pociągach mógłby działać bez zasięgu sieci komórkowej.

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Jak pociąg jedzie za szybko internet się rwie

– Wiemy, że jeżeli jedziemy szybciej, to internet może się rwać, dlatego uważamy, że musimy rewolucyjnie do tego podejść. Już testujemy jako PKP Intercity łączność internetową satelitarną – dodał.

Wyraził nadzieję, że testy zostaną zakończone w tym roku. Dopytywany o to, czy nowy internet mógłby działać w przyszłym roku, powiedział, że tego „nie wyklucza”.

– Uważam, że jeżeli mamy przekroczyć 100 mln pasażerów rocznie w PKP Intercity i 500 mln na całej kolei, to nie tylko Intercity, ale także przewoźnicy regionalni powinni o tym pomyśleć. Mam nadzieję, że zainstalowanie tej nowoczesnej technologii, łączności satelitarnej internetowej wpłynie rewolucyjnie na liczbę osób, które podróżują pociągiem – dodał.

Prawie 100 milionów pasażerów w Intercity

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i Intercity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express Intercity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express Intercity Premium (EIP) – połączenia ekspresowe.

W ubiegłym roku spółka przewiozła 89,2 mln pasażerów. Przewoźnik szacuje, że w 2026 r. z jego usług skorzysta 96 milionów ludzi.