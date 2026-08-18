Jak poinformował Klimczak, GSM-R jest jednym z elementów bezpieczeństwa od którego zależy prowadzenie ruchu kolejowego z prędkością większą niż 160kilometrów na godzinę. Testy przybliżają więc kolej do uruchomienia regularnych przewozów z prędkością 250 kilometrów na godzinę.

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Minister przypomniał ubiegłoroczne zapowiedzi przedstawicieli resortu, że w przyszłym roku pierwsze pociągi PKP Intercity mają pojechać CMK z rozkładową prędkością 250 kilometrów na godzinę.

– Polska kolej przyspiesza, bo 250 kilometrów na godzinę to dopiero początek – podkreślił.

Pół godziny krócej na trasie Warszawa - Kraków

Pod koniec ubiegłego roku wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak mówił dziennikarzom, że pociągi będą mogły kursować po Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK) z rozkładową prędkością 250 kilometrów na godzinę od grudnia 2027 roku, czyli od wprowadzenia nowego rozkładu jazdy 2027/2028.

Pozwoli to skrócić czas przejazdu między Warszawą a Krakowem do niecałych dwóch godzin, obecnie pendolino pokonują tę trasę w około pół godziny dłużej, a prognozowany czasy jazdy do Katowic ma trwać 1 godz. 54 min zamiast 2 godz. 34 min, co oznacza skrócenie czasu jazdy o 40 minut.

Przebudowę CMK realizują PKP Polskie Linie Kolejowe. Centralna Magistrala Kolejowa zapewnia połączenia między Warszawą, Krakowem, Katowicami i Wrocławiem. Jest ważna również w ruchu regionalnym dla mieszkańców województw: mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i śląskiego.

PKP PLK to spółka Skarbu Państwa, która zarządza państwową siecią linii kolejowych w Polsce; odpowiada za zarządzanie ruchem pociągów, a także za układanie rozkładów jazdy dla przewoźników pasażerskich i towarowych. Zajmuje się zarządzaniem i utrzymaniem infrastruktury kolejowej. Na koniec ubiegłego roku spółka zarządzała prawie 19 tysiącami kilometrów linii kolejowych.