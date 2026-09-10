– Podpisujemy nowe umowy, co powoduje, że nasz program inwestycyjny na lata 2025-2030 rośnie i obecnie wynosi prawie 28 miliardów złotych. Samych inwestycji taborowych zakontraktowanych w polskich przedsiębiorstwach mamy w chwili obecnej już około 20,3 miliarda złotych – wskazuje Siecińska w rozmowie z dziennikarzem PAP podczas Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

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Na sfinansowanie inwestycji PKP IC pozyskuje środki z trzech głównych źródeł finansowych: kapitałów wypracowanych przez spółkę w wysokości około 30 proc., kapitału obcego (kredyty w bankach komercyjnych oraz Europejskim Banku Inwestycyjnym) w około 55 proc. oraz z dotacji UE – około 15 procent.

Siecińska przypomniała, że w październiku 2024 roku spółka podpisała umowę z CUPT na współfinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności zakupu 56 nowoczesnych lokomotyw elektrycznych oraz modernizację 248 wagonów pasażerskich. Całkowita wartość projektu wynosi 2,825 miliarda złotych, z czego 2,162 miliarda złotych to dofinansowanie z KPO. Do 30 czerwca PKP IC zrealizowała rzeczowo całą inwestycję, a następnie finansowo rozliczyła projekt.

Siecińska wspomniała również, że z końcem sierpnia br. CUPT rozstrzygnął konkurs programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko. Do dofinansowania wybrano sześć projektów o łącznej wartości niemal 3,67 mld zł, z czego beneficjenci otrzymają ze środków Unii Europejskiej około 1,5 mld zł.

Państwowy przewoźnik uzyskał z FEnIKS-a 512 milionów złotych, które pozwolą sfinansować zakupy 70 nowych wagonów i 10 nowych lokomotyw z trwającego kontraktu z Newagiem na 63 elektrowozy EU200 (wraz z ogłoszoną w Karpaczu opcją na 32 kolejne). Tabor ten będzie wykorzystywany na połączeniu Przemyśl, Rzeszów, Kraków, Katowice, Wrocław, Zielona Góra, Szczecin.

Siecińska zaznaczyła, że wzrost wartości inwestycji wynika z konieczności ciągłego rozwoju spółki i wzrastającego popytu w przewozach. Porównując połowę 2026 r. i połowę 2023 r., PKP IC notują prawie 45-procentowy wzrost liczby pasażerów.

– Musimy pozyskiwać tabor, żeby zaspokoić popyt ze strony rosnącej liczby pasażerów. Na tym skoncentrowany jest nasz program inwestycyjny w zakresie taborowym. W trakcie realizacji są nasze projekty m.in. zakupu 42 pociągów piętrowych, zakup 63 wielosystemowych lokomotyw elektrycznych o prędkości nie mniejszej niż 200 kilometrów na godzinę z opcją na 32 lokomotywy, zakup 300 wagonów z FPS wraz z opcją na 150 wagonów, a także ogłoszone w grudniu zeszłego roku postępowanie na pociągi dużych prędkości z maksymalną prędkością do 320 kilometrów na godzinę – wyliczyła wiceprezes.

Dodała, że liczba pasażerów na tyle wzrasta, że już przekroczyła o kilka lat założenia strategii. – Jeszcze niedawno zakładaliśmy, że 88 milionów ludzi przewieziemy w 2030 roku, tymczasem już w 2025 roku przewieźliśmy 89 milionów pasażerów, a w tym roku przewidujemy 96 milionów – zasygnalizowała Siecińska.

Uściśliła też, że z niemal 28 miliardów złotych w programie inwestycyjnym na tabor trafia 25 miliardów złotych. Pozostałe 3 miliardy złotych pójdzie na infrastrukturę, czyli bocznice kolejowe, stacje postojowe, zaplecza techniczne, myjnie i hale pociągowe. W tej kwocie mieszczą się inwestycje infrastrukturalne, z których największe obejmują m.in. Warszawy Grochowa, Przemyśla, Lublina, Białegostoku, Gdyni, Łodzi Kaliskiej i Krakowa.