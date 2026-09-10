Wnioski o przyznanie czeku będzie można składać w poniedziałek, 14 września, od godz. 12 na stronie czek.podkarpackie.travel . O jego przyznaniu zdecydują: poprawność wniosku, kolejność zgłoszeń i dostępność pieniędzy w puli przeznaczonej dla danej grupy uczestników.

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Z programu mogą skorzystać pełnoletni obywatele Polski podróżujący indywidualnie. Osobne pule przygotowano dla seniorów i posiadaczy Karty Dużej Rodziny i dla pozostałych uczestników.

Kod na 300 złotych przyjdzie SMS-em

Jak tłumaczą organizatorzy, po przyznaniu dopłaty uczestnik otrzyma SMS-em i pocztą elektroniczną imienny kod o wartości 300 złotych. Dopiero wtedy będzie mógł zarezerwować pobyt w jednym z obiektów ujętych w bazie programu. Rezerwować noclegi trzeba bezpośrednio w obiekcie, nie można tego zrobić przez internetowe serwisy rezerwacyjne. Czeku nie można wykorzystać na pobyt zarezerwowany lub opłacony przed otrzymaniem kodu.

Pierwsza tura obejmie pobyty rozpoczynające się i kończące między 15 września a 5 października. Jedna osoba może dostać tylko jeden czek podczas całego programu, niezależnie od liczby tur. Dopłata dotyczy jednej rezerwacji obejmującej co najmniej dwa noclegi.

Łącznie na czeki przeznaczono 2,23 miliona złotych, co pozwoli na przyznanie około 7,8 tysiąca dopłat. Około 4 tysięcy czeków dla seniorów i posiadaczy Karty Dużej Rodziny zostanie sfinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kolejne około 3,8 tysiąca pozostałym uczestnikom pokryje samorząd województwa podkarpackiego.

Na pierwszą turę przypada 85 procent pieniędzy. Dwie kolejne tury nie są uzależnione od tego, czy po pierwszej pozostaną niewykorzystane środki. Na drugą zarezerwowano 10 procent, a na trzecią 5 procent całego budżetu programu. Niewykorzystane pieniądze będą dodatkowo przechodziły do następnej tury – wynika z regulaminu programu.

Trzy tury wydawania czeków turystycznych

Generowanie czeków w drugiej turze rozpocznie się 6 października, a dofinansowane pobyty będzie można realizować od 7 października do 2 listopada. Trzecia tura ruszy 3 listopada i obejmie pobyty od 4 do 30 listopada.

W bazie programu znajdują się obecnie 343 obiekty noclegowe na Podkarpaciu.

Czeki turystyczne finansowane wspólnie przez samorządy wojewódzkie i Ministerstwo Sportu i Turystyki mają pobudzić ruch turystyczny po sezonie letnim w czterech regionach Polski, które ucierpiały wizerunkowo w wyniku konfliktu zbrojnego na Ukrainie i napływu nielegalnych migrantów. Chodzi o województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie.