Tajlandia zdecydowała się skrócić okres, przez który turyści z ponad 60 państw i terytoriów mogą przebywać w kraju bez wizy. Obowiązujący obecnie limit 60 dni zostanie zmniejszony o połowę – do 30 dni. Nowe zasady zaczną obowiązywać 15 września – pisze portal Euronews.

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Pomysł zmiany przepisów pojawił się już w maju. Teraz potwierdzono termin ich wejścia w życie.

Obcokrajowcy za często wchodzą w konflikt z prawem w Tajlandii

Decyzja ma być reakcją na serię głośnych przestępstw z udziałem cudzoziemców. Z lokalnych doniesień wynika, że w ostatnim czasie zatrzymano wielu obcokrajowców podejrzewanych o różnego rodzaju naruszenia. Wśród zarzutów wymieniano handel narkotykami, seksturystykę, a także prowadzenie hoteli i szkół bez zezwoleń.

Obecnie obywatele ponad 90 państw, w tym 29 krajów należących do strefy Schengen, mogą przebywać w Tajlandii bez wizy przez 60 dni. Od 15 września okres ten zostanie skrócony do 30 dni dla ponad 60 państw objętych obecnymi zasadami, w tym państw Unii Europejskiej. Nie jest jeszcze znany ostateczny status podróżnych z około 20 pozostałych państw. Departament Spraw Konsularnych tajskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie wymienił ich w decyzji.

Zmiany nie obejmą wszystkich krajów w taki sam sposób. Turyści z Peru, Brazylii i Korei Południowej od połowy września będą mogli przebywać w Tajlandii bez wizy przez 90 dni. Obecnie limit dla obywateli tych państw wynosi 60 dni.

Dłuższy pobyt dla ludzi z zasobnym kontem w banku

Skrócenie podstawowego okresu pobytu nie oznacza jednak, że każdy podróżny będzie musiał opuścić Tajlandię po 30 dniach. Osoby przebywające w kraju bez wizy będą mogły jednorazowo przedłużyć pobyt, pod warunkiem uzyskania zgody urzędnika imigracyjnego.

Alternatywą dla osób planujących dłuższy pobyt pozostaje Destination Thailand Visa (DTV). To specjalna wiza, która umożliwia pobyt w Tajlandii do 180 dni za każdym razem. Można ją przedłużać o kolejne 180 dni.

Z DTV wiąże się jednak dodatkowy warunek finansowy. Wnioskodawcy muszą wykazać, że mają na koncie co najmniej 500 tysięcy bahtów, czyli około 13 tysięcy euro.

Osoby pracujące zdalnie muszą dodatkowo przedstawić dowód zatrudnienia poza Tajlandią.

Tajlandzka gospodarka zależy od turystyki

Zaostrzenie zasad wjazdu następuje w czasie, gdy turystyka pozostaje kluczową gałęzią tajskiej gospodarki i zapewnia temu krajowi ponad 10 procent PKB, a Tajlandia nadal należy do najchętniej odwiedzanych krajów Azji.

Jednocześnie liczba zagranicznych turystów wizytujących kraj jest niższa niż przed pandemią. Od początku 2026 roku Tajlandię odwiedziło prawie 21 milionów gości - to o 3 procent mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Spadek liczby przyjazdów jest kolejnym sygnałem, że zagraniczny ruch turystyczny w Tajlandii wciąż nie powrócił do poziomu sprzed pandemii.