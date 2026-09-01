O planach przedłużenia tymczasowych kontroli granicznych MSWiA poinformowało na platformie X. Z danych ministerstwa wynika, że od początku obowiązywania tymczasowych kontroli, czyli od 7 lipca 2025 r., na granicach z Litwą i z Niemcami skontrolowano ponad 4,3 mln osób. To przede wszystkim obywatele Niemiec, Polski, Litwy, Ukrainy i Estonii. Polskie służby skontrolowały również niemal 2,2 miliona środków transportu.

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MSWiA: Kontrole na granicy konieczne ze względu na emigrantów

„Odmówiono wjazdu blisko 2,3 tys. osobom, ponad 1,3 tys. zawrócono w ramach readmisji, a 130 zatrzymano za pomocnictwo w nielegalnym przekraczaniu granicy. Polska nie wyklucza wcześniejszego zniesienia kontroli, jeśli sytuacja na granicach ulegnie poprawie” - napisało na X MSWiA.

7 lipca 2025 roku Polska przywróciła tymczasowo kontrole na granicach z Niemcami i Litwą, podczas których straż graniczna, wspierana przez policję i Wojska Obrony Terytorialnej, mogą zatrzymać do wyrywkowej kontroli wytypowane pojazdy.

Resort uzasadnił wprowadzenie kontroli potrzebą zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego państwa „z uwagi na wystąpienie poważnego zagrożenia nielegalną imigracją na polsko-niemieckim oraz polsko-litewskim odcinku granicy”.

Obecnie obowiązuje rozporządzenie MSWiA, na mocy którego tymczasowe kontrole graniczne na granicach z Niemcami i Litwą przedłużono do dnia 1 października 2026 roku.

Niemcy też nie odpuszczają kontrolowania granic

Niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt również zapowiedział utrzymanie kontroli na granicach po wrześniu, chociaż nie sprecyzował, do kiedy dokładnie mają one zostać przedłużone. Zrobił to zaraz po intensywnym napływie migrantów z Afryki do hiszpańskiej Ceuty.

- Sytuacja w Ceucie unaocznia brak stabilności w kwestii nielegalnej migracji – powiedział cytowany przez agencję DPA.

Według szefa MSW Niemiec, aby utrzymać dotychczasowe sukcesy w ograniczaniu nielegalnej migracji, należy zachować „elastyczne i dostosowane kontrole na granicach wewnętrznych”.

Niemcy wprowadziły tymczasowe kontrole na wszystkich lądowych przejściach granicznych, w tym na granicy z Polską, we wrześniu 2024 roku. Od tamtej pory, mimo rosnącej krytyki, trzykrotnie je przedłużały.

Kontrole powodują czasem wydłużenie przejazdów z kraju do kraju w ruchu indywidualnym, gospodarczym czy turystycznym.