Nowa koncepcja zakłada przesunięcie akcentu z liczby odwiedzających na jakość ich wrażeń i wydłużenie pobytu. Zamiast konkurować wyłącznie ilością, Tajlandia chce przyciągać turystów, którzy zostawiają więcej pieniędzy, ale i oczekują bardziej zróżnicowanych, wysublimowanych doświadczeń – pisze portal Tourism-Review.

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Istotnym elementem zmiany jest także ograniczenie zależności od jednego rynku źródłowego. Przed pandemią kluczową rolę odgrywali w Tajlandii turyści z Chin. Jednak po 2020 roku odbudowa tego segmentu przebiega wolniej, a jednocześnie rośnie konkurencja Japonii, Korei Południowej, Wietnamu i Singapuru.

Koncerty i wydarzenia sportowe przyciągną lepszych turystów

Obecnie około 60 procent ruchu zagranicznego do Tajlandii pochodzi z Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Taki model – choć stabilny dzięki bliskości geograficznej i częstym podróżom – niesie ryzyko podatności na wahania gospodarcze i zmiany preferencji podróżnych.

Nowa strategia Agencji ds. Turystyki Tajlandii zakłada więc dywersyfikację rynków i rozwój segmentu premium. Kluczowe ma być także dostarczanie turystom, którzy wcześniej zwiedzili Bangkok, Phuket czy Pattayę nowych powodów do odwiedzenia kraju. W tym celu Tajlandia chce rozwijać duże wydarzenia międzynarodowe – festiwale, imprezy sportowe, koncerty oraz kongresy i konferencje biznesowe. Wśród planowanych projektów wymienia się między innymi światowe trasy koncertowe i wydarzenia typu Tomorrowland.

Mniej turystów, ale więcej pieniędzy

Zmiana podejścia widoczna jest też w danych. W okresie od stycznia do maja 2026 roku Tajlandię odwiedziło ponad 14 milionów turystów zagranicznych, co oznacza spadek o 2,3 procent rok do roku. Jednocześnie przychody z turystyki sięgnęły 679 miliardów bahtów (21 miliardów dolarów).

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Największymi rynkami źródłowymi pozostają Chiny (ponad 2,3 miliona odwiedzających), Malezja, Indie, Rosja i Korea Południowa. Mimo lekkiego spadku liczby przyjazdów, kraj utrzymuje wysoką pozycję jako jeden z kluczowych kierunków w Azji.

Elementem ułatwiającym podróżowanie ma być także liberalizacja przepisów. Od maja 2026 roku Tajlandia uprościła zasady sprzedaży alkoholu, dopuszczając ją w godzinach od 11 do 24. Zniesiono tym samym wcześniejsze ograniczenia, dotyczące przerwy w sprzedaży w ciągu dnia, co ma poprawić komfort turystów, szczególnie w regionach wypoczynkowych i nadmorskich.

Nowy model rozwoju turystyki w Tajlandii pokazuje wyraźny zwrot: od wzrostu ilościowego do jakościowego. W centrum strategii „Next” jest budowa odporności rynku, dywersyfikowanie źródeł ruchu i rozwój oferty premium, która ma zapewnić krajowi stabilniejszy i bardziej rentowny rozwój w kolejnych latach.

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