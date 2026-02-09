Tajlandia szykuje zmiany w turystyce. „Podróże mają być głębsze i wartościowsze”

Nowa strategia TAT odpowiada na globalne trendy podróżnicze, w których coraz większą rolę odgrywają wellbeing, równowaga między życiem zawodowym i prywatnym oraz podróże o głębszym, bardziej osobistym znaczeniu.

Reklama Reklama

Program zakłada ścisłą współpracę sektora publicznego i prywatnego i dalsze dostosowywanie tajskiej turystyki do międzynarodowych standardów jakości i zrównoważonego rozwoju.

Jak podkreśliła gubernator TAT Thapanee Kiatphaibool, kluczowym celem jest zwiększanie wartości każdej podróży.

– Chcemy, aby każda wizyta w Tajlandii była głębsza, wartościowsza i bardziej znacząca, zarówno dla turystów, jak i lokalnych społeczności – zaznaczyła Kiatphaibool, cytowana przez nationthailand.com.

Nowy program rozwoju turystyki w Tajlandii

Strategia opiera się na trzech filarach: tworzeniu angażujących, wysokiej jakości doświadczeń opartych na storytellingu, budowaniu relacji turystów z lokalnymi społecznościami oraz podnoszeniu standardów branży poprzez certyfikację i rozwój kompetencji operatorów.