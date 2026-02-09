Reklama

Tajlandia szykuje zmiany w turystyce. „Podróże mają być głębsze i wartościowsze”

Tajlandia zmienia kierunek rozwoju turystyki, stawiając nie na masowość, lecz na jakość i autentyczne doświadczenia. Tajlandzka Organizacja Turystyczna (TAT) zaprezentowała oficjalnie program „Tourism Product Highlight 2026”, który ma podnieść standard oferty turystycznej kraju i pomóc osiągnąć ambitny cel 3 bilionów bahtów przychodów z turystyki w 2026 roku (nieco ponad 96 miliardów dolarów).

Publikacja: 09.02.2026 11:37

Tajlandzka Organizacja Turystyczna ogłosiła nowy program rozwoju turystyki

Tajlandzka Organizacja Turystyczna ogłosiła nowy program rozwoju turystyki

Foto: EPA, Rungroj Yongrit

Marzena Buczkowska-German

Nowa strategia TAT odpowiada na globalne trendy podróżnicze, w których coraz większą rolę odgrywają wellbeing, równowaga między życiem zawodowym i prywatnym oraz podróże o głębszym, bardziej osobistym znaczeniu.

Program zakłada ścisłą współpracę sektora publicznego i prywatnego i dalsze dostosowywanie tajskiej turystyki do międzynarodowych standardów jakości i zrównoważonego rozwoju.

Jak podkreśliła gubernator TAT Thapanee Kiatphaibool, kluczowym celem jest zwiększanie wartości każdej podróży.

– Chcemy, aby każda wizyta w Tajlandii była głębsza, wartościowsza i bardziej znacząca, zarówno dla turystów, jak i lokalnych społeczności – zaznaczyła Kiatphaibool, cytowana przez nationthailand.com.

Nowy program rozwoju turystyki w Tajlandii

Strategia opiera się na trzech filarach: tworzeniu angażujących, wysokiej jakości doświadczeń opartych na storytellingu, budowaniu relacji turystów z lokalnymi społecznościami oraz podnoszeniu standardów branży poprzez certyfikację i rozwój kompetencji operatorów.

Sercem programu jest pakiet „Tourism Product Highlight 2026”, prezentujący szerokie spektrum tematycznych produktów turystycznych. Wśród nich znalazła się m.in. „Luxury Voyage Thailand”, skierowana do segmentu premium, z ofertą prywatnych lotów odrzutowcami, rejsów jachtami, wycieczek helikopterem czy wypraw diving liveaboard, opartych na odpowiedzialnym luksusie. 

„Romance in Thailand” promuje romantyczne trasy dla par i klientów z większym portfelem, łącząc przyrodę z usługami klasy światowej – jak rejs „Suriyan Chantra” w Ayutthayi z tradycyjną kuchnią i strojami.

Istotnym elementem strategii jest rozwój turystyki nocnej. Program „From Dusk till Dawn” obejmuje 60 kierunków oferujących doświadczenia od zmierzchu do świtu – od parków narodowych po przestrzenie kultury, takie jak Phu Hin Rong Kla National Park czy Na Satta Thai Park.

Z kolei „Thai Craft Destination” zaprasza do odkrywania Tajlandii przez rzemieślnicze napoje i lokalne smaki, między innymi na „Caffeine Route” w Chiang Mai czy „Fresh Fruity Route” w Chanthaburi.

Ważne miejsce zajmują także produkty oparte na autentycznym kontakcie z lokalną kulturą. „Local Experience” umożliwia głębokie zanurzenie w codziennym życiu społeczności, na przykład poprzez projekty „Touch Experience” w Chiang Mai i Udon Thani.

„Worth-Life Balance” koncentruje się na zdrowiu fizycznym i psychicznym, promując obiekty takie jak The Barai w Hua Hin czy Klai Spa w Bangkoku.

TAT nie rezygnuje również z klasyki. „5 Must Do in Thailand” przypomina o ikonicznych doświadczeniach, od lokalnej kuchni – jak grillowana wieprzowina w stylu Trang – po naukę muay thai.

„Travel with Care” to nowa koncepcja rozwoju Krabi, wykraczająca poza plaże i oparta na trzech trasach: „Self Care”, „Nature Care” i „Culture Care”.

Z kolei „UNESCO Thailand” łączy siedem tras opartych na miastach kreatywnych UNESCO, a „Rail Rover Thailand” promuje slow travel poprzez 10 tras kolejowych, w tym „Taste Track” z Bangkoku do Songkhli.

Tajlandia certyfikuje turystykę

Jak podaje nationthailand.com, integralną częścią strategii pozostaje podnoszenie standardów branży poprzez program „TAT Certified”. Obejmuje on między innymi Thailand Tourism Awards (Kinnaree Awards), program „STGs Star” wspierający zrównoważony rozwój operatorów oraz znak „Trusted Thailand”, wzmacniający zaufanie i bezpieczeństwo podróżnych.

Zdaniem TAT to właśnie koncentracja na wartości, jakości i sensownych doświadczeniach ma uczynić Tajlandię jednym z globalnych liderów turystyki wellbeing i „meaningful travel”, a jednocześnie zapewnić stabilny, długofalowy wzrost przychodów sektora.

Źródło: rp.pl

