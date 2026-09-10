Nowe przepisy zostały uchwalone dopiero 31 sierpnia, co zdaniem europejskich firm turystycznych pozostawia za mało czasu na dostosowanie umów, kalkulacji i systemów do nowych zasad.

Reklama Reklama

Podatek ma objąć między innymi usługi związane z rezerwacją i pośrednictwem w zakresie zakwaterowania, wyżywienia, transportu i innych usług turystycznych. Oznacza to dodatkowe obciążenie dla firm zajmujących się sprzedawaniem i organizowaniem takich świadczeń.

Europejscy touroperatorzy protestują przeciwko zmianom przepisów na Malediwach

DRV i ECTAA zwracają uwagę, że problemem jest również moment wprowadzenia nowych przepisów. Wiele ofert na nadchodzący sezon zimowy zostało już sprzedanych, ceny zostały ustalone, a kampanie marketingowe zakończone.

Prezes DRV Albin Loidl ostrzega, że dodatkowych kosztów związanych z już sprzedanymi imprezami turystycznymi często nie można łatwo przenieść na klientów.

Jednocześnie – jak wskazuje jego organizacja – wciąż nie ma odpowiedzi na istotne pytania związane z funkcjonowaniem nowych zasad. Dotyczą one między innymi rejestrowania, sposobu wyliczania podlegającej opodatkowaniu marży w wypadku złożonych łańcuchów dystrybucji, a także obsługi anulowań, zwrotów i korekt w umowach.

Malediwy odpowiadają, że przeanalizują zastrzeżenia biur podróży

Niemieckie Stowarzyszenie Turystyki apeluje do rządu Malediwów o przełożenie terminu rozpoczęcia obowiązywania nowych zasad. Jednocześnie chce, aby wraz z przedstawicielami branży przeanalizowano alternatywne rozwiązania.

DRV domaga się także jasnych wytycznych i uproszczenia procedur związanych z rejestracją i płatnościami. Stowarzyszenie postuluje również wprowadzenie przepisów przejściowych, które obejmowałyby wycieczki już sprzedane.

Szczególnej uwagi, zdaniem organizacji, wymagają mniejsze firmy. Dla nich powinien zostać ustanowiony rozsądny próg rejestracji lub uproszczone procedury.

Według DRV ambasada Malediwów w Berlinie poinformowała, że traktuje zgłaszane przez branżę obawy poważnie. Przekazała je Ministerstwu Spraw Zagranicznych w Male.