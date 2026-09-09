Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego (IGHP) i Polska Izba Turystyki (PIT) opublikowały w mediach społecznościowych list, jaki skierowały do Ministerstwa Sportu i Turystyki i Ministerstwa Finansów. To reakcja na ostatnie wydarzenia związane z zapowiedziami uchwalenia przez Sejm opłaty turystycznej.

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Podział pieniędzy z opłaty turystycznej – kością niezgody

W ostatnią środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu grupy posłów z klubu PSL-Trzecia Droga o wprowadzeniu opłaty turystycznej. Inicjatorem projektu jest wiceminister sportu i turystyki odpowiedzialny w resorcie za turystykę Ireneusz Raś. Wcześniej swoje projekty w tej samej sprawie w lasce marszałkowskiej złożyły kluby Polski 2050 (jeszcze przed rozpadem) i Lewicy. Po środowej debacie w Sejmie okazało się, że w drodze jest jeszcze czwarty projekt. I będzie to projekt rządowy. Zapowiedział to wiceminister finansów Jarosław Neneman. Według niego rząd kończy właśnie nad nim prace i przedstawi go na najbliższym posiedzeniu Izby. Sejm zbiera się już w przyszłym tygodniu, ale rada ministrów dotąd tym projektem się nie zajmowała, prawdopodobnie więc Neneman pospieszył się z deklaracją.

Najwięcej emocji budzi podział pieniędzy z opłaty turystycznej. Raś zaproponował, by 80 procent zebranych w ten sposób pieniędzy trafiało do gmin, a 18 procent do Polskiej Organizacji Turystycznej. Ta ostatnia miałaby za te pieniądze we współpracy z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi promować walory turystyczne regionów i miast.

Podczas debaty najwięcej głosów krytycznych padło jednak przeciwko tej zasadzie. Większość posłów uważa, że całość dochodów powinna przypaść samorządom gminnym. One będą najlepiej wiedziały, co zrobić z tak zarobionymi pieniędzmi.

Raś bronił swojej wersji, argumentując, że to przedsiębiorcy turystyczni stoją za wypracowaniem tych dochodów. Promowanie turystyki wesprze ich wysiłki, należy im się więc udział w opłacie (via POT).

Branża turystyczna wskazuje warunki do ściągania opłaty turystycznej

IGHP i PIT już w pierwszym akapicie swojego stanowiska stwierdzają to samo, co Ireneusz Raś. Jak piszą, ponieważ opłata podniesie koszt wypoczynku i obniży konkurencyjność polskiej branży turystycznej, "opodatkowanie turystyki krajowej i przyjazdowej opłatą turystyczną powinno być rekompensowane nakładami na promocję turystyki i poprawę infrastruktury turystycznej". I dodają: "Gminy powinny być zobowiązane do wydatkowania wpływów z opłaty turystycznej na cele służące rozwojowi turystyki w gminie lub niwelowaniu niekorzystnego wpływu ruchu turystycznego na gminę", a w punkcie ósmym pisma do ministerstw wprost wskazują, że "projekt ustawy [nie wyjaśniają, który projekt mają na myśli] pomija w dofinansowaniu kluczowe podmioty systemu promocji turystyki, jakimi są regionalne i lokalne organizacje turystyczne".

Wskazują na jakie dziedziny powinny iść pieniądze z opodatkowania turystów. Wśród nich wymieniają promowanie turystyki zrównoważonej, utrzymanie infrastruktury służącej turystom, inwestowanie w atrakcje turystyczne czy ochronę środowiska.

Uważają też, że opłatę turystyczną trzeba wyraźnie powiązać z uregulowaniem rynku najmu krótkoterminowego, a konkretnie "powinny wejść w życie dopiero po likwidacji szarej strefy najmu krótkoterminowego".

Podsumowując, wyrażają "sprzeciw wobec traktowania turystyki jako gospodarczego obciążenia gmin, wymagającego opodatkowania na wzór akcyzy".

Zwracają uwagę, że turystyka jest kołem zamachowym gospodarki, wytwarzającym ponad 5 procent PKB i stanowi źródło dobrobytu gmin oraz ich mieszkańców, zapewniając 760 tysięcy miejsc pracy i olbrzymie wpływy z podatków dochodowych i VAT.

"Opodatkowanie turystycznego zakwaterowania na rzecz gmin, bez przeznaczenia choćby części wpływów z opłaty turystycznej na promocję turystyki, obnaża niezrozumienie znaczenia turystyki dla gospodarki kraju i stanowić będzie działanie ograniczające jej dotychczas dynamiczny rozwój" – kończą.

Stanowisko w sprawie opłaty turystycznej

"Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego i Polska Izba Turystyki przedstawiają swoje stanowisko w sprawie projektowanej opłaty turystycznej:

1. Opłata turystyczna będzie podatkiem cenotwórczym i wpłynie na obniżenie konkurencyjności polskiej bazy noclegowej. Opodatkowanie turystyki krajowej i przyjazdowej opłatą turystyczną powinno być rekompensowane nakładami na promocję turystyki i poprawę infrastruktury turystycznej. Gminy powinny być zobowiązane do wydatkowania wpływów z opłaty turystycznej na cele służące rozwojowi turystyki w gminie lub niwelowaniu niekorzystnego wpływu ruchu turystycznego na gminę (na wzór niektórych rozwiązań włoskich), np.:

• promocja zrównoważonej turystyki,

• utrzymanie i tworzenie infrastruktury turystycznej,

• tworzenie atrakcji turystycznych,

• poprawa jakości oferty turystycznej,

• ochrona środowiska,

• renowacja zabytków,

• działalność kulturalna,

• poprawa jakości komunikacji miejskiej,

• czystość, porządek i bezpieczeństwo w miejscach odwiedzanych przez turystów.

2. Przepisy o opłacie turystycznej powinny wejść w życie dopiero po likwidacji szarej strefy najmu krótkoterminowego, co będzie możliwe po wejściu w życie procedowanych aktualnie w Sejmie przepisów regulujących najem krótkoterminowy (zmiana ustawy o usługach hotelarskich) i po wyegzekwowaniu przez gminy obowiązku rejestracji mieszkań używanych do najmu krótkoterminowego. W przeciwnym razie pogłębi się, tolerowana od ponad 10 lat przez polskiego prawodawcę, nieuczciwa konkurencja wobec branży hotelarskiej, a opodatkowanie nową daniną obejmie dyskryminująco głównie turystów korzystających z obiektów hotelarskich.

3. Przypisanie przedsiębiorcom prowadzącym obiekty zakwaterowania roli płatnika zamiast inkasenta opłaty turystycznej, znacząco obciąży sektor MŚP nadmierną biurokracją, ryzykiem i odpowiedzialnością fiskalną, a pozbawienie przedsiębiorców rekompensaty w postaci wynagrodzenia dla inkasenta będzie nieuzasadnionym przerzuceniem na hotelarzy obowiązków i kosztów gmin, będących beneficjentem nowego podatku.

4. Inkasent opłaty turystycznej powinien otrzymywać 10% pobranej opłaty, co będzie skutecznie motywować do współpracy na rzecz wysokiej ściągalności podatku.

5. Brak minimalnych wartości rekompensat w postaci zniżek na atrakcje turystyczne w gminach objętych opłatą turystyczną rodzi ryzyko pozorności tych rekompensat w przypadku bagatelnych zniżek.

6. Turyści biznesowi, którzy mają być również objęci opłatą turystyczną, przeważnie nie będą korzystać z atrakcji turystycznych objętych zniżkami i w stosunku do tego znaczącego segmentu turystyki, ekwiwalentność opłaty turystycznej będzie pozorna.

7. Z opłaty turystycznej powinni być zwolnieni również turyści z niepełnosprawnościami.

8. Projekt ustawy pomija w dofinansowaniu kluczowe podmioty systemu promocji turystyki, jakimi są regionalne i lokalne organizacje turystyczne (ROTy i LOTy).

Wyrażamy sprzeciw wobec traktowania turystyki jako gospodarczego obciążenia gmin, wymagającego opodatkowania na wzór akcyzy. Polska turystyka jest kołem zamachowym gospodarki, wytwarzającym ponad 5% PKB i stanowi źródło dobrobytu gmin oraz ich mieszkańców, generujące 760 tysięcy miejsc pracy oraz olbrzymie wpływy z podatków dochodowych i VAT. Opodatkowanie turystycznego zakwaterowania na rzecz gmin, bez przeznaczenia choćby części wpływów z opłaty turystycznej na promocję turystyki, obnaża niezrozumienie znaczenia turystyki dla gospodarki kraju i stanowić będzie działanie ograniczające jej dotychczas dynamiczny rozwoj”