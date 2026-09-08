Autorzy rankingu wzięli pod uwagę 100 krajów, a każdy ocenili pod według siedmiu kategorii, w tym takich jak udział osób powyżej 65. roku życia w ogólnej liczbie mieszkańców, dostępność zniżek dla seniorów, możliwość zwiedzania pieszo, opieka zdrowotna, bezpieczeństwo i oferty kulturalne dostosowane do potrzeb starszych podróżnych.

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Ranking wygrała Japonia. Na drugim miejscu autorzy umieścili Niemcy, a na trzecim Hiszpanię. W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Słowenia (4. miejsce), Szwajcaria (5), Austria (6), Dania (7), Finlandia i Holandia (ex aequo 8. miejsce) i Kanada (10. miejsce), jedyny kraj Ameryki Północnej, który trafił na początek listy.

Polska zajęła 15.pozycję. Okazała się lepsza między innymi niż Portugalia (17. miejsce), Grecja (19.) i Stany Zjednoczone (20.).

Polska – kraj bezpieczny

Jej najmocniejsze strony to duże zniżki na bilety do muzeów i w transporcie miejskim (po 30 procent, chociaż jest wiele krajów, w których seniorzy w ogóle nie płacą), a także za spokój w kraju (national peace) i bezpieczeństwo mieszkańców i gości (tuż za Szwajcarią, ale przed Austrią). Słabiej Polska wypadła w kategorii obecności w przewodniku Michelina i obiektów z listy UNESCO.

Jeśli chodzi o populację seniorów, to Polska ze średnią 19,8 procent znalazła się niedużo powyżej średniej dla krajów z rankingu, ale daleko jej do zwycięskiej Japonii (29,5 procent).

Japonia przoduje, bo ma najwięcej seniorów

Japonia zajęła pierwsze miejsce w rankingu dzięki 29,5 procent udziału populacji powyżej 65. roku życia, bezpłatnemu wstępowi do muzeów dla seniorów i wysokim wynikom w zakresie opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa.

Niemcy zajęły drugie miejsce, oferując odwiedzającym 50 procent zniżki na transport publiczny dzięki programowi BahnCard, a także wstęp do 54 obiektów światowego dziedzictwa UNESCO.

Z kolei Hiszpania wyróżniła się, dzięki bardzo dobrej ocenie dostępności Madrytu dla piechurów i 50 obiektom światowego dziedzictwa UNESCO, choć zniżka na transport dla seniorów jest ograniczona tylko do mieszkańców.

Bezpieczeństwo jest ważniejsze niż luksus

Najważniejszym czynnikiem w rankingu okazało się bezpieczeństwo: krajom o wysokich wynikach w „global peace index”, takim jak Nowa Zelandia (1. miejsce na świecie pod względem pokoju) i Szwajcaria, udało się przełożyć tę przewagę na wyższe pozycje w klasyfikacji generalnej, podczas gdy kierunki znane wyłącznie z bogactwa kulturowego, takie jak Francja (24. miejsce, mimo bycia światowym liderem z 641 gwiazdkami Michelina) i Włochy (11. miejsce, mimo 61 obiektów UNESCO), znalazły się w gorszej sytuacji z powodu słabszych wyników w tej kategorii.

Jak zauważają autorzy raportu, kraje, które zajmują najwyższe miejsca w rankingu, konsekwentnie łączą wysokie wyniki w indeksie pokoju z dostępnością do poruszania się pieszo i opieką zdrowotną. Prestiż liczy się mniej, niż mogłoby się wydawać.

Europa dominuje, ale nie taka, jakiej można się spodziewać

Osiem z 10 najlepszych krajów to kraje europejskie – a Słowenia (4. miejsce) wyprzedza Hiszpanię, Francję, Włochy i Holandię. Francja, pomimo posiadania większej liczby gwiazdek Michelin niż jakikolwiek inny kraj na świecie (641), zajmuje 24. miejsce ze względu na swój porównywalny wynik bezpieczeństwa.

Większość zniżek dla seniorów nie dla przyjezdnych

Japonia, Australia i Portugalia oferują zniżki na transport dla seniorów sięgające 90–100 procent, ale są to zniżki tylko dla rezydentów. Nie dla emerytów przyjeżdżających z innych krajów. „Kraje, które rozszerzają te ulgi na turystów, to te, w których emerytura naprawdę podróżuje z tobą” - notuje Firebird Tours.

W tym wypadku wyróżnia się Dania. Jej 70 procent zniżki dla seniorów obowiązuje nie tylko dla mieszkańców, ale i gości. Na kolejnych miejscach znajdują się tu Szwajcaria i Austria z rabatami sięgającymi 50 procent.

Im niższy wynik tym wyższa pozycja, bo lepsze warunki ogólne, ponieważ ostateczny ranking opiera się na sumie pozycji każdego kraju we wszystkich kategoriach.