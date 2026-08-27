Analizę ocen Google przeprowadził zespół odpowiedzialny za oprogramowanie do edycji zdjęć Luminar, pisze niemiecki portal branży turystycznej Touristik Aktuell.

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Badanie objęło ponad 1300 atrakcji turystycznych w 44 wybranych miastach basenu Morza Śródziemnego. Pod uwagę wzięto miejsca oznaczone w Google Maps jako atrakcje turystyczne, a następnie przeanalizowano ich oceny.

Mostar na pierwszym miejscu

Najwyżej w rankingu miast znalazł się Mostar, który uzyskał średnią ocenę 4,66. Wśród najpopularniejszych atrakcji wymieniono słynny Stary Most, starówkę i miejskie malowidła na fasadach. Stary Most przyciąga również śmiałków, którzy decydują się na skoki do rzeki.

Drugie miejsce zajęły ex aequo Monako i Kotor. Oba kierunki otrzymały średnią ocenę 4,65. Na trzeciej pozycji znalazł się Dubrownik ze średnią 4,62.

Bałkany dominują w rankingu

Także zestawienie według państw pokazuje silną pozycję kierunków bałkańskich. Na pierwszym miejscu znalazło się Monako ze średnią ocen 4,59. Drugie miejsce zajęła Czarnogóra z wynikiem 4,59, a trzecie Chorwacja – 4,55. Kolejne pozycje przypadły Malcie (4,54) i Grecji (4,53). Niżej znalazły się Hiszpania (4,47), Cypr (4,45) oraz Albania (4,35).

Najniżej ocenione miasta to Neum w Bośni i Hercegowinie ze średnią 4,21, albański Durrës z wynikiem 4,28 oraz Ajaccio na Korsyce, które uzyskało 4,32.

Największą liczbę analizowanych atrakcji odnotowano natomiast w Trieście, Genui i Rijece.

Ponad 1300 atrakcji w 44 miastach

Na potrzeby badania zebrano wszystkie miejsca oznaczone na Google Maps jako atrakcje turystyczne w 44 wybranych miastach śródziemnomorskich. Następnie zostały one zestawione według średnich ocen użytkowników.

W badaniu uwzględniono także Mostar, mimo że miasto znajduje się około 40 kilometrów od wybrzeża. Autorzy analizy zakwalifikowali je jednak jako kierunek związany z regionem Morza Śródziemnego.