Greckie wyspy od lat są popularnym kierunkiem wśród europejskich turystów. Teraz kraj obserwuje rosnące zainteresowanie ze strony podróżnych ze Stanów Zjednoczonych. Dużą rolę odgrywają w tym gwiazdy, które pokazują swoje wakacje w mediach społecznościowych, oraz produkcje filmowe i serialowe realizowane w Grecji, pisze portal France24.

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Madonna świętowała swoje 68. urodziny na Korfu. Podczas pobytu korzystała między innymi z licznych imprez i rejsów łodzią, pokazując krajobrazy wyspy swoim około 20 milionom obserwujących na Instagramie. Jej pobyt spotkał się również z dużym uznaniem premiera Grecji Kyriakosa Mitsotakisa.

W tym samym czasie Justin Bieber spędzał z rodziną czas na Peloponezie, a Katy Perry i jej partner, były premier Kanady Justin Trudeau, wypoczywali na Mikonos. Swoje wakacje w Grecji pokazywała w mediach społecznościowych również brytyjska piosenkarka i aktorka Rita Ora.

Grecki nadawca publiczny ERT określił zjawisko jako „głosowanie gwiazd na greckie lato”, a gazeta „To Vima” pisała o nowej fali, która pomaga zwiększać międzynarodową renomę kraju.

Profesor rozwoju turystyki na Uniwersytecie Harokopio w Atenach Paris Tsartas powiedział AFP, że liczne rekomendacje gwiazd przyczyniły się do wzrostu znaczenia Grecji jako letniego kierunku, szczególnie na amerykańskim rynku.

Turystyka filarem gospodarki

Po dekadzie problemów finansowych związanych z kryzysem zadłużenia z 2009 roku oraz skutkami pandemii Grecja zainwestowała w sektor turystyczny. Według Stowarzyszenia Greckich Przedsiębiorstw Turystycznych (SETE) turystyka odpowiada za prawie 30 procent PKB kraju.

Znaczenie rynku amerykańskiego jest dla Grecji szczególnie duże. W 2025 roku kraj odwiedziło około 1,5 miliona Amerykanów. Według SETE turyści z USA są trzecim największym źródłem przychodów z turystyki, po Niemcach i Brytyjczykach. Średnio jeden amerykański turysta wydał podczas pobytu 1120 euro.

Rosnący popyt znajduje odzwierciedlenie w ofercie transportowej. Największe amerykańskie linie lotnicze zintensyfikowały połączenia do Grecji.

American Airlines zwiększyły łączną liczbę dostępnych miejsc o 30 procent w porównaniu z latem 2025 roku. W tym roku Grecja notuje również rekordową liczbę bezpośrednich połączeń między krajem a Stanami Zjednoczonymi – 103 loty tygodniowo między Atenami i USA.

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Set-jetting, czyli podróże szlakiem filmów

Na zainteresowanie Grecją wpływa również zjawisko określane jako „set-jetting”. Chodzi o podróże do miejsc, które turyści wcześniej zobaczyli w filmach lub serialach.

Według badania przygotowanego dla internetowej firmy turystycznej Expedia 13 procent amerykańskich podróżnych zadeklarowało, że zarezerwowało podróż po zobaczeniu danego miejsca na ekranie.

Grecja ma już doświadczenia związane z wpływem produkcji filmowych na ruch turystyczny. Musical „Mamma Mia”, którego zdjęcia powstawały na wyspie Skopelos, przyczynił się do gwałtownego wzrostu liczby turystów ze Stanów Zjednoczonych.

Paris Tsartas przewiduje podobny efekt w przypadku „Odysei” Christophera Nolana. Film opowiada o losach Odyseusza, granego przez Matta Damona, który po wojnie trojańskiej próbuje wrócić do domu i żony Penelopy, w którą wciela się Anne Hathaway.

Kluczowe fragmenty produkcji zostały nakręcone na Peloponezie. Według EasyJet Holidays, cytowanego przez grecką gazetę „Kathimerini”, liczba rezerwacji biletów do Grecji wzrosła o 18 procent w tygodniach następujących po międzynarodowej premierze filmu w połowie lipca.

Grecja ma być obecna również w kolejnej popularnej produkcji Netflixa. Platforma wybrała ten kraj jako miejsce realizacji zdjęć do szóstego sezonu serialu „Emily w Paryżu”. Odtwórczyni głównej roli Lily Collins i pozostali członkowie ekipy produkcyjnej byli tej wiosny widziani na Mikonos, Paros i Santorynie.