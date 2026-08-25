26-letni obywatel Szwajcarii Luzian Z. został skazany przez sąd w Denpasar na rok więzienia za obraźliwe wpisy w mediach społecznościowych dotyczące balijskiego Dnia Ciszy
Nyepi to w kalendarzu balijskim dzień Nowego Roku, zwany Dniem Ciszy, przypadający zazwyczaj w marcu lub kwietniu, podczas którego mieszkańcy Bali pozostają w domach, zachowują ciszę i poświęcają czas na medytację.
W tym czasie ulice i plaże są puste, lotnisko zawiesza działalność, a dostęp do internetu zostaje wyłączony. Zasady obowiązują wszystkich, niezależnie od religii czy narodowości, pisze szwajcarski portal 20 Min.
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Luzian Z. w marcu opublikował na Instagramie nagrania, w których informował, że mimo obowiązujących ograniczeń wyszedł na plażę. W jednym z wpisów określił tradycję Nyepi jako „szaleństwo”, a także użył obraźliwych słów pod adresem święta i obowiązujących zasad.
Publikacje wywołały falę krytyki w mediach społecznościowych. Po skargach władzom udało się odnaleźć i aresztować turystę. W sądzie 26-latek tłumaczył, że nie chciał obrazić ani hinduskiego święta ani mieszkańców Bali.
Twierdził, że był głodny i sfrustrowany, ponieważ nie udało mu się znaleźć jedzenia podczas Dnia Ciszy, a także nie rozumiał w pełni skali obowiązujących ograniczeń.
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Zgodnie z aktem oskarżenia mężczyzna później przeprosił balijską polityczkę Ni Luh Djelantik, która złożyła na niego skargę. Do przesłuchania przez funkcjonariuszy zajmujących się cyberprzestępczością doszło podczas spotkania z polityczką.
Sąd w Denpasar uznał Luziana Z. za winnego naruszenia nowego indonezyjskiego kodeksu karnego za pośrednictwem publikacji w mediach społecznościowych i wymierzył mu karę 12 miesięcy pozbawienia wolności.
Turyści już wcześniej byli zatrzymywani na Bali za łamanie zasad obowiązujących podczas Nyepi, jednak takie przypadki zazwyczaj kończyły się bez wszczynania postępowania karnego. Sprawa Luziana Z. stanowi więc precedens w podejściu władz do tego typu naruszeń.
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