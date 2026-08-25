Air Cairo tworzy minihub w Hurghadzie. Z kurortu nad Morzem Czerwonym będzie można polecieć do Afryki i Arabii Saudyjskiej
Nowy minihub ma umożliwić podróż przez Hurghadę do Zanzibaru, Nairobi, Mombasy, Dżuddy i Medyny, pisze niemiecki portal branży lotniczej Aero. Air Cairo konsoliduje w Hurghadzie połączenia z Bazylei, Berlina, Düsseldorfu, Frankfurtu, Hamburga, Lipska, Monachium, Stuttgartu, Wiednia i Zurychu.
Pasażerowie ze wszystkich dziesięciu lotnisk będą mogli korzystać z tych samych połączeń przesiadkowych, a bagaż będzie nadawany do miejsca docelowego. Dzięki własnej strefie tranzytowej lotniska standardowa przesiadka nie będzie wymagała wjazdu do Egiptu.
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Od 25 października Air Cairo uruchomi dwa połączenia dziennie do Dżuddy i pięć lotów tygodniowo do Medyny. Dwa dni później rozpocznie się obsługa Zanzibaru – sześć razy w tygodniu.
Kolejne kierunki zostaną uruchomione w grudniu. Od 20 grudnia zaplanowano trzy loty tygodniowo do Nairobi, a od 25 grudnia dwa loty tygodniowo do Mombasy. Połączenia będą obsługiwane samolotami airbus A320 i embraer E190.
Nowa oferta ma pozwolić także na połączenie podróży do Afryki lub Arabii Saudyjskiej z pobytem nad Morzem Czerwonym. Według Air Cairo, w zależności od obywatelstwa, podróżni mogą otrzymać bezpłatną wizę tranzytową na okres do 72 godzin.
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Projekt ma być rozwiązaniem nie tylko na sezon zimowy 2026/27. Air Cairo planuje, że Hurghada na stałe będzie pełnić funkcję jednej z głównych baz przewoźnika, a siatka połączeń z tego lotniska będzie w przyszłości dalej rozwijana.
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