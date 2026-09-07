O wprowadzeniu zakazu poinformował w poniedziałek 7 września przedstawiciel władz dzielnicy.

Reklama Reklama

Mieszkańcom jednej z dzielnic Tokio coraz bardziej przeszkadzają turyści

Shinjuku to jedna z 23 dzielnic japońskiej stolicy, Tokio. Słynie z tętniących życiem centrów handlowych i rozrywkowych, w efekcie czego cieszy się ogromną popularnością wśród turystów. Na jej obszarze znajduje się niemal 10 proc. ze wszystkich 42 tysięcy ofert najmu krótkoterminowego w całej Japonii.

Dzielnica ma jednak także wielu stałych mieszkańców. To właśnie im coraz częściej przeszkadzają złe zachowania turystów, takie jak hałasowanie, niewłaściwe wyrzucanie śmieci czy palenie w miejscach niedozwolonych.

Czytaj więcej Inwestycje Pierwszy taki hotel w Polsce. Nowa inwestycja rodziny Solorzów Nad Jeziorem Zegrzyńskim powstanie pierwszy w Polsce resort marki Crowne Plaza. Kamień węgielny pod jego budowę wmurowano 2 września w Białobrzegac...

Shinjuku wprowadzi zakaz związany z najmem krótkoterminowym

W rozmowie z agencją AFP proszący o anonimowość urzędnik z Shinjuku odpowiedzialny za nadzór nad wynajmem wakacyjnym powiedział, że na mocy nowych przepisów zakazem objętych zostanie ponad 50 proc. obiektów oferujących wynajem krótkoterminowy w Shinjuku. Nowe zasady dotyczą istniejących nieruchomości. Oficjalne ogłoszenie planów w tej sprawie przez burmistrza dzielnicy zaplanowano na wtorek 8 września.

Urzędnik przyznał, że miejscowe władze „planują zmianę obecnych przepisów, aby wprowadzić całkowity zakaz najmu prywatnego” w strefach mieszkalnych oraz w pobliżu szkół. – Wraz ze wzrostem liczby prywatnych obiektów noclegowych wzrosła liczba skarg i problemów z nimi związanych – powiedział urzędnik, dodając, że w roku podatkowym zakończonym w marcu liczba skarg na wynajem wakacyjny wzrosła o około 40 proc. – Wiele skarg dotyczy naruszenia zasad wywozu śmieci, a inne palenia tytoniu i wkraczania na teren prywatny – uzupełnił.

Zaostrzenie przepisów dotyczących najmu krótkoterminowego. Trend widoczny na całym świecie

Zakaz, który wprowadzony zostanie w Shinjuku, jest następstwem lipcowej decyzji Japońskiej Agencji Turystyki. Przyznała ona lokalnym władzom prawo do regulowania najmu krótkoterminowego, jeśli zagrożona jest „spokojna przestrzeń do życia i edukacji” lub gdy utrudnia on „utrzymanie stałej liczby mieszkańców oraz lokalnej społeczności”.

Dawna stolica Japonii, Kioto, również rozważa wprowadzenie zakazu najmu krótkoterminowego, jednak ma on dotyczyć wyłącznie nowych lokali położonych na terenach mieszkalnych i przemysłowych.

Jak zauważa channelnewsasia.com, decyzja japońskich władz wpisuje się w ogólnoświatowy trend widoczny w branży turystycznej. W jego ramach kolejne miasta – m.in. Nowy Jork czy Barcelona – próbują zaostrzyć przepisy dotyczące wynajmu prywatnych kwater oferowanych na platformach takich jak Airbnb.