Otwarcie obiektu zaplanowano na I kwartał 2029 r.

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Nad Jeziorem Zegrzyńskim powstanie hotel z 256 pokojami

Crowne Plaza Warsaw Zegrze Resort powstanie w Białobrzegach (gmina Nieporęt), oddalonych o ok. 40 km od centrum Warszawy. Działka, na której stanie, ma powierzchnię ok. 3,5 ha. Wcześniej przez wiele lat działał tu Ośrodek Mazowsze.

Hotel ma mieć ok. 24 tys. mkw. powierzchni, na której znaleźć ma się 1,5 tys. mkw. powierzchni konferencyjno-eventowej oraz 256 pokoi i apartamentów. Z okien większości z nich będzie można podziwiać Jezioro Zegrzyńskie.

Dla gości przygotowana zostanie również bogata strefa Wellness & SPA, a w niej basen wewnętrzny i zewnętrzny, saunarium, siłownia oraz sale do jogi i fitnessu. Ponadto powstaną tu dwie restauracje, trzy bary, taras widokowy, Executive Lounge oraz klub nocny z kręgielnią. Nie zabraknie też miejsc dedykowanych dzieciom i młodzieży. Przy obiekcie działać będzie marina z molo, zewnętrzne strefy wypoczynku i rekreacji oraz prywatna plaża.

– Od początku zależało nam, aby architektura i wnętrza nie konkurowały z tym miejscem, ale pozwalały je naprawdę poczuć. Widok na wodę, światło, natura i przestrzeń były dla nas punktem wyjścia. Chcemy stworzyć resort elegancki, ale niewymuszony – taki, w którym można dobrze się czuć niezależnie od tego, czy przyjeżdża się na weekend z rodziną, kilka dni odpoczynku czy spotkanie biznesowe – przyznała Monika Solorz cytowana przez serwis Hotelarz.

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Otwarcie Crowne Plaza Warsaw Zegrze Resort zaplanowano na początek 2029 r.

Nowy obiekt nad Jeziorem Zegrzyńskim działać będzie pod marką Crowne Plaza, która należy do IHG Hotels & Resorts. W założeniu projekt ma łączyć pobyty wypoczynkowe z ofertą biznesową i konferencyjną.

Autorami projektu nowego hotelu są pracownie Kozikowski Design i Tremend. Inwestycję realizuje TMS Inwestycje współpracująca z Hotel Inwest Development, a generalnym wykonawcą jest PORR.

Pierwsze prace związane z budową obiektu ruszyły w marcu 2026 r. Ich zakończenie zaplanowano na IV kwartał 2028 r. Hotel ma przyjąć pierwszych gości w I kwartale 2029 r.

– Kiedy prawie dziesięć lat temu po raz pierwszy zobaczyłem to miejsce, zobaczyłem przede wszystkim jego potencjał. Woda, las, bliskość Warszawy i historia, której nie da się stworzyć od podstaw. Od początku wiedzieliśmy, że nie chcemy budować tutaj po prostu kolejnego hotelu. Chcemy stworzyć miejsce, do którego ludzie będą chcieli wracać przez kolejne lata – powiedział Tobias Solorz cytowany przez serwis Hotelarz.