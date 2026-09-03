– Otrzymujemy informacje, że pierwsze linie lotnicze zaczęły rezygnować z lotów do rosyjskich portów po naszym ostrzeżeniu o zagrożeniu dronowym, które obiektywnie istnieje w przestrzeni powietrznej Rosji – powiedział Zełenski w nagraniu wideo.

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Prezydent Ukrainy ostrzega linie lotnicze latające do Rosji

Według niego taka decyzja jest „właściwą i całkowicie logiczną reakcją” w związku z wojną, której – jak stwierdził – Rosja nie chce zakończyć.

– Trzeba chronić życie. Ukraina oficjalnie poinformowała już organizacje międzynarodowe i partnerów o rzeczywistej sytuacji w rosyjskiej przestrzeni powietrznej – podkreślił prezydent.

We wtorek Zełenski zapowiedział kampanię blokowania rosyjskiej przestrzeni powietrznej.

„Dziś chcemy ostrzec każdą linię lotniczą korzystającą z rosyjskiej przestrzeni powietrznej, każdego ubezpieczyciela oraz wszystkich, którzy nadal korzystają z kluczowych rosyjskich lotnisk: rosyjskie niebo staje się całkowicie niebezpieczne. Ukraina nie zagraża lotnictwu cywilnemu jako takiemu – żadnemu cywilnemu samolotowi. Po prostu na rosyjskim niebie będzie tyle dronów, że trzeba to brać pod uwagę. Choć rosyjskie władze nie informują o tym w należyty sposób, rosyjska przestrzeń powietrzna będzie de facto zamykana: wojna rozpętana przez Rosję zamyka jej niebo” - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

„Na rosyjskim niebie skończyły się bezpieczne momenty”

Prezydent zaznaczył, że Ukraina nie chce, aby ginęli niewinni ludzie, dlatego ostrzegł partnerów, że „na rosyjskim niebie skończyły się bezpieczne momenty”.

Według Zełenskiego ważne jest, aby ambasadorowie państw pracujący w Ukrainie oraz w Moskwie przekazali swoim stolicom informacje o tym, co rosyjska wojna oznacza dla kraju każdego z nich i narodu, gdyż każdy z dyplomatów doskonale zdaje sobie z tego sprawę.

„Ważne jest, aby usłyszały to odpowiednie linie lotnicze, które obecnie latają na rosyjskie lotniska, przede wszystkim w Moskwie i Petersburgu, a także na inne kluczowe rosyjskie kierunki” - zauważył.

W środę tureckie tanie linie lotnicze Pegasus odwołały co najmniej jeden lot z Bodrum do Moskwy, którego start był zaplanowany na 2 września o godz. 0.05 – poinformował rosyjski kanał informacyjny Ostorożno Nowosti na Telegramie.