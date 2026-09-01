Dzienny rekord liczby pasażerów zanotowano z kolei 2 sierpnia, kiedy to przez lotnisko przewinęło się 51 850 osób. W stosunku do sierpnia ubiegłego roku, który zakończył się wynikiem 1 322 645 obsłużonych pasażerów, ruch pasażerski wzrósł o 12 procent (plus 164 tys. pasażerów) – odnotowuje biuro prasowe lotniska.

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Włochy – najpopularniejszy kierunek pasażerów z Krakowa

„Jeżeli o chodzi o najpopularniejsze wakacyjne kierunki, to w lipcu i sierpniu zdecydowanie dominowały podróże do Włoch. Ten kierunek wybrało ponad 200 tysięcy pasażerów. Na drugim miejscu znalazła się Hiszpania, którą w lipcu i sierpniu wybrało ponad 140 tysięcy podróżnych” – czytamy w komunikacie.

Pięć najpopularniejszych miast, które wybierali pasażerowie regularnych linii lotniczych to: Rzym, Barcelona. Malta, Malaga i Walencja. Z kolei w wypadku rejsów czarterowych najchętniej lecieli oni na Rodos, do Burgas, do Antalyi, Heraklionu i Marsa Alam.

– Wakacje w Kraków Airport jeszcze się nie kończą, to dobry moment, by zaplanować urlop z dala od zatłoczonych plaż i kolejek do największych atrakcji turystycznych – zachęca prezes Kraków Airport Łukasz Strutyński. – Dwa ostatnie miesiące dają nam powody do radości, jeżeli chodzi o wyniki ruchu pasażerskiego i mamy nadzieję, że kolejne miesiące przyniosą równie satysfakcjonujące rezultaty. Od początku roku krakowskie lotnisko obsłużyło prawie 10 milionów pasażerów, a zgodnie z prognozą rok możemy zakończyć wynikiem bliskim 15 milionów.