Władze ostrzegają turystów, żeby nie podchodzili za blisko, sytuacja jest dynamiczna i może się zmienić na niekorzyść
Wielodniowa aktywność Etny wywołała według dyrekcji lotniska w Katanii najpoważniejszy tam kryzys lotniczy od 20 lat. Przyloty i odloty są wstrzymane według najnowszych komunikatów do soboty do godziny 2 w nocy. Pasażerowie linii lotniczych są przewożeni na inne lotniska, by mogli wrócić do swoich domów.
Jednocześnie aktywność wulkaniczna wzbudza ogromne zainteresowanie.
Ścieżkami zboczem wulkanu zmierzają codziennie setki osób, które chcą podejść do niego jak najbliżej. Obowiązują tam szczególne środki bezpieczeństwa.
Eksperci apelują o ostrożność, ale na nagraniach publikowanych przez włoskie media widać, że często wezwania te są lekceważone, a ludzie stają blisko staczających się w ich stronę kawałków rozżarzonej lawy.
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Do uczestników wycieczek władze kierują apele, by nie podchodzili do szczelin krateru, z których wypływa lawa, bo przy obecnej aktywności sytuacja może zmienić się w ciągu godzin.
Dziennik „La Sicilia” powołując się na wulkanologów odnotował, że Etna przestała charakteryzować się krótkimi i gwałtownymi rytmami aktywności i od siedmiu dni wykazuje niespotykaną wcześniej ciągłość erupcyjną: eksplozje, fontanny lawy i gęste chmury popiołu.
Dyrektor miejscowego obserwatorium Etny z krajowego Instytutu Geologii i Wulkanologii Salvo Gambino wyjaśnił, że aby znaleźć równie długotrwałą sekwencję aktywności, trzeba cofnąć się do końca lat 70 minionego wieku. Jak dodał, tak długa aktywność stanowi anomalię w porównaniu z ostatnimi dekadami, które charakteryzowały się gwałtownymi, lecz krótkotrwałymi epizodami erupcyjnymi.
Gambino podkreślił, że naukowym kluczem do tej wyjątkowej długości zjawiska może być wydobywanie się magmy z większej głębokości, szczególnie bogatej w gazy.
Naukowcy zauważyli, że obecnie aktywność Etny obejmuje jednocześnie kilka obszarów szczytu. Dodają, że taki system otwarty na kilku frontach z jednej strony umożliwia uwalnianie energii, dzięki czemu potoki lawy pozostają ograniczone do dużych wysokości, z dala od zamieszkanych terenów. Z drugiej strony powoduje to masowy i nieprzerwany przepływ drobnych materiałów piroklastycznych, czyli tych wyrzucanych podczas erupcji.
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Sytuacja na Etnie była monitorowana już od kilku tygodni – przypomina sycylijski dziennik. Zaznacza, że 26 czerwca departament Ochrony Cywilnej podniósł poziom alarmu z zielonego do żółtego, uruchamiając fazę operacyjną wstępnego ostrzegania w związku ze wzrostem drgań wulkanicznych i wznowieniem aktywności.
Gazeta podkreśla: „Widowisko spływającej lawy nocą jest bardzo kuszące i przyciąga tysiące ludzi, którzy chcą zrobić idealne zdjęcie. Jednak Etna nie jest tarasem widokowym: niestabilne zbocza, kruche podłoże, nagłe pogorszenie widoczności, żleby i nagromadzenie szkodliwych gazów stanowią realne zagrożenie”.
Salvo Gambino zaapelował o zachowanie najwyższej ostrożności, obserwowanie aktywności wulkanu wyłącznie z bezpiecznych i dozwolonych miejsc, a także o wyposażenie się w solidne buty trekkingowe, długie spodnie i latarki na godziny nocne.
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