Najwyższy szczyt Karkonoszy położony na granicy Polski i Czech cieszy się ogromną popularnością wśród turystów. Nie wszyscy jednak pamiętają, że trzeba tam przestrzegać przepisów obowiązujących na terenie parków narodowych. W niedzielę 9 sierpnia nad ranem polscy i czescy policjanci wraz ze strażnikami przeprowadzili kontrolę, która dla części osób zakończyła się mandatami.

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Nocna kontrola na Śnieżce. Policja ruszyła na szlak przed świtem

Choć warunki do podziwiania krajobrazów były wymarzone, część turystów zapomniała, że znajduje się na obszarze chronionym. Wspólny patrol, prowadzony od godz. 3 do 6 rano przez policjantów z Komisariatu Policji w Karpaczu z policjantami z Czech oraz strażnikami Karkonoskiego Parku Narodowego i Czeskiego Parku Narodowego – zweryfikował zachowanie turystów.

Kontrola na szlakach prowadzących na Śnieżkę oraz w rejonie jej szczytu miała na celu m.in. sprawdzenie przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz obowiązujących przepisów.

Jak podaje Policja w Jelenie Górze, funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę m.in. na rozpalanie ognisk i grillowanie w miejscach, w których jest to zabronione, a także na schodzenie z wyznaczonych szlaków, ignorowanie oznakowania i zakazów obowiązujących na terenie parków narodowych.

„Nieodpowiedzialne zachowanie w górach może mieć poważne konsekwencje. Alkohol, przecenianie własnych możliwości, poruszanie się w niedozwolonych miejscach czy lekceważenie zmieniających się warunków pogodowych zwiększają ryzyko wypadku. Pamiętajmy także, że park narodowy to obszar szczególnie cenny przyrodniczo. Nie zostawiajmy śmieci, nie niszczmy roślinności, nie płoszmy zwierząt i przestrzegajmy obowiązujących zakazów” – przypomina Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze.

Kary za deptanie unikalnej przyrody. Wystawiono 23 mandaty

Jak poinformowały czeskie służby, mandatami ukarano ponad 20 osób, które zignorowały zakazy i opuściły oficjalne ścieżki.

„Łącznie strażnicy musieli interweniować w przypadku 23 wykroczeń. Kilka grup turystów zeszło z wyznaczonych szlaków na teren strefy chronionej, za co zostały nałożone na nich mandaty” – podały służby czeskiego Karkonoskiego Parku Narodowego

Strażnicy podkreślają, że nie chcą odbierać turystom możliwości podziwiania wschodu słońca na Śnieżce, a jedynie dopilnować, by obserwowali go tam, gdzie jest to dozwolone, w sposób, który nie niszczy przyrody.

„Śnieżka to nie tylko atrakcja turystyczna. Jej środowisko naturalne jest niezwykle cenne i wrażliwe. Każdy krok poza wyznaczoną ścieżką oznacza kolejne niewielkie uszkodzenie tutejszej roślinności. Jeśli takie kroki wykonują setki osób, skutki są już znaczące” – przypominają czeskie służby parkowe.