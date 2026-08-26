Jak poinformowała PAŻP, chodzi o nowy system Digital NOTAM, który ma wspierać tworzenie, zarządzanie i dystrybucję informacji lotniczych w formie cyfrowej.

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NOTAM dla poprawy bezpieczeństwa w lotnictwie

NOTAM (Notice to Air Missions) to oficjalny komunikat lotniczy informujący pilotów i służby operacyjne o zmianach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo albo przebieg lotu. Może on dotyczyć np. zamknięcia drogi startowej, niedostępności systemu ILS lub innej pomocy nawigacyjnej, zamknięcia części drogi kołowania, zmiany godzin pracy lotniska, ustanowienia strefy przestrzeni objętej ograniczeniami w ruchu lotniczym, aktywności wojskowej lub ćwiczeń w określonej części przestrzeni.

„Nowy system umożliwia obsługę konwencjonalnych depesz NOTAM (CNOTAM), depesz SNOWTAM oraz cyfrowych NOTAM (DNOTAM)" - pisze PAŻP w komunikacie. Rozwiązanie zapewnia m.in. automatyczne sprawdzanie poprawności danych, czy wizualizację informacji lotniczej w oparciu o dane przestrzenne i lotniskowe.

Wraz z uruchomieniem systemu wdrożony został również serwis NOTAM SWIM API, umożliwiający udostępnianie cyfrowych informacji NOTAM za pomocą usług SWIM (System Wide Information Management).

„Rozwiązanie pozwala systemom ATM, ANS oraz innym uprawnionym użytkownikom na automatyczne pobieranie i przetwarzanie danych NOTAM w postaci cyfrowej, bez konieczności interpretowania wyłącznie komunikatów tekstowych. Dzięki wykorzystaniu technologii SWIM informacje lotnicze mogą być udostępniane w sposób ustrukturyzowany, zautomatyzowany i gotowy do bezpośredniego wykorzystania przez systemy wspomagające zarządzanie ruchem lotniczym” - tłumaczy PAŻP.

Jak dodano, rozwiązanie wspiera zwiększenie interoperacyjności systemów ATM oraz poprawę jakości i spójności danych wykorzystywanych przez użytkowników przestrzeni powietrznej.

PAŻP planuje dalszą integrację z europejskimi usługami

Agencja podkreśliła, że realizacja projektu stanowi istotny etap wdrażania koncepcji SWIM i cyfryzacji procesów AIM w Polsce. System został również zintegrowany z bazą danych kartograficznych lotnisk (AMDB), co umożliwia wizualizację ograniczeń operacyjnych i publikowanych informacji NOTAM w środowisku cyfrowym.

„W perspektywie kolejnych etapów rozwoju rozwiązanie będzie wspierać dalszą integrację z europejskimi usługami informacji lotniczej oraz systemem eEAD rozwijanym przez Eurocontrol” - dodano.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jako jedyna instytucja w Polsce szkoli i zatrudnia cywilnych kontrolerów lotu oraz zarządza ruchem lotniczym. PAŻP dba o bezpieczeństwo samolotów lądujących i odlatujących z polskich lotnisk, a także przelatujących przez nasz kraj.