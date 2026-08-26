Powierzchnia terminalu wzrośnie z 6,9 tysiąca do ponad 10,4 tysiąca metrów kwadratowych, a jego długość ze 156 do 235 metrów – informuje lotnisko w komunikacie.

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W hali przylotów liczba karuzel bagażowych wzrośnie z trzech do pięciu. Jedna z nich zostanie przystosowana do obsługi rejsów realizowanych samolotami szerokokadłubowymi, zabierającymi na pokład nawet 300 pasażerów.

Od podstaw powstanie nowa strefa kontroli granicznej. Liczba stanowisk wzrośnie do 16, z czego 10 zostanie przeznaczonych do automatycznej kontroli paszportowej (bramki ABC). Ich montaż zostanie sfinansowany z rządowej dotacji celowej. W ramach inwestycji powstanie również nowy węzeł sanitarny.

Wartość prac to 34,7 miliona złotych netto. Realizuje je firma Budimex.

Oddanie powiększonego terminalu do użytku zaplanowano na połowę 2027 roku, przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego.

Nowoczesne kontrole bezpieczeństwa

– W związku z rosnącym ruchem pasażerskim realizujemy inwestycje, których celem jest poprawa jakości obsługi i zwiększenie przepustowości infrastruktur – mówi prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza lotniskiem, Artur Tomasik, cytowany w komunikacie.

– Rozbudowa terminalu C to nie wszystko. Podpisaliśmy umowę na dostawę czterech linii kontroli bezpieczeństwa w standardzie C3. Od przyszłorocznych wakacji pasażerowie nie będą musieli wyjmować elektroniki z bagażu podręcznego, a dopuszczalna pojemność pojedynczego pojemnika z płynem wzrośnie do dwóch litrów – dodaje.

Rozbudowa terminalu pasażerskiego C to część największego w historii Katowice Airport programu rozwoju infrastruktury na lata 2024-2032. Jego łączna wartość wynosi około 1,5 miliarda złotych.

Kluczowym przedsięwzięciem w ramach tego programu jest budowa głównego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą: nowym układem drogowym, centrum przesiadkowym i łącznikiem między stacją kolejową a terminalem. Przetarg na wybór projektanta tej inwestycji znajduje się w końcowej fazie.

Czytaj więcej Lotniska Krakowskie lotnisko uruchomiło dodatkowe stanowiska odprawy granicznej Od 1 sierpnia w strefie przylotów krakowskiego lotniska działają trzy nowe stanowiska odprawy granicznej.

Rekordowy ruch pasażerski

W 2025 roku z siatki połączeń Katowice Airport skorzystało rekordowe 7,3 miliona pasażerów. Prognoza na 2026 rok zakłada obsłużenie około 7,9 miliona podróżnych, co będzie najlepszym wynikiem w historii lotniska.