Z najnowszego, ogólnopolskiego badania zrealizowanego dla Polskich Portów Lotniczych (PPL) wyłania się obraz Lotniska Chopina jako marki o niezwykle silnych fundamentach – piszą PPL w komunikacie prasowym.

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Pozytywnie ocenia Lotnisko Chopina zdecydowana większość respondentów, przy czym połowa z nich uważa je za markę „silną, rozpoznawalną i prestiżową”. Przeciwnego zdania był zaledwie co sześćdziesiąty badany (1,6 procent).

Foto: Polskie Porty Lotnicze

Nowoczesne, wygodne i bezpieczne

Wizerunek samego portu lotniczego jest równie pozytywny. Dobrze lub bardzo dobrze ocenia go 59 procent Polaków, przy niespełna 1 procencie ocen negatywnych.

Foto: Polskie Porty Lotnicze

Badani, proszeni o wskazanie słów najlepiej opisujących ich odczucia względem Lotniska Chopina, najczęściej wybierali następujące określenia: nowoczesne (33 procent), wygodne (32 procent), najważniejsze lotnisko w Polsce (32 procent) i bezpieczne (29 procent).

Foto: Polskie Porty Lotnicze

Atrybuty negatywne pozostały marginalne – na „zatłoczenie” wskazało 9 procent, a na „przestarzałość” 3 procent ankietowanych. Co istotne, ocena rośnie wraz z doświadczeniem: wśród pasażerów z ostatnich 12 miesięcy ocenę bardzo dobrą wystawia aż 58 procent respondentów.

– Wyniki tego badania to dla nas powód do ogromnej satysfakcji, ale przede wszystkim twardy dowód na to, że nasza praca przynosi wymierne efekty. Zbudowaliśmy potężny kapitał wizerunkowy, który nie opiera się wyłącznie na sentymencie, ale na realnych, pozytywnych doświadczeniach milionów pasażerów – komentuje członek zarządu PPL ds. strategii i marketingu Adam Sanocki, cytowany w komunikacie.

– To, że Lotnisko Chopina kojarzy się Polakom z nowoczesnością, bezpieczeństwem i prestiżem, jest najzdrowszym możliwym fundamentem dla marki. Ten ogromny kredyt zaufania daje nam wiatr w żagle przy realizacji obecnego programu modernizacyjnego, dzięki któremu port będzie gotowy na wyzwania rynkowe nadchodzących lat – dodaje.

Marka znana wszystkim – choć pod dwiema nazwami

Z Lotniska Chopina korzystało kiedykolwiek 42 procent Polaków, a kolejne 39 procent zna je z nazwy lub ze słyszenia.

Foto: Polskie Porty Lotnicze

Zapytani o polskie lotniska, jakie przychodzą im do głowy, Polacy niemal powszechnie wskazują port w stolicy, ale określają go na dwa sposoby. 49 procent wymienia oficjalną nazwę Lotnisko Chopina, podczas gdy 37 procent wciąż używa potocznego określenia Okęcie.

Z nazwą „Chopin” najmocniej identyfikują się jednak osoby młode (63 procent w grupie 18–24 lata) i mieszkańcy większych miast (58 procent), co wskazuje na trwającą zmianę pokoleniową.

Foto: Polskie Porty Lotnicze

Chopin zostaje w Warszawie. Jaki ma być Port Polska?

Najbardziej aktualny wątek badania dotyczy planowanego lotniska centralnego w Baranowie (Port Polska). Choć Polacy niezwykle cenią markę Chopina, niemal sześciu na 10 badanych (57 procent) uważa, że nowy port powinien mieć własną nazwę lub innego patrona. Za przeniesieniem rozpoznawalnej na świecie marki opowiada się 29 procent respondentów.

Foto: Polskie Porty Lotnicze

– Wyniki tego badania pokazują coś, co w przypadku marek infrastrukturalnych zdarza się rzadko – niemal całkowity brak negatywnych skojarzeń. Najbardziej wymowny jest jednak wynik dotyczący Portu Polska. Polacy wyraźnie oddzielają sympatię do marki od zgody na jej „przeprowadzkę” – w społecznym odbiorze Chopin po prostu należy do Warszawy. To sygnał, że marka lotniska przestała być tylko etykietą, a stała się ważnym elementem tożsamości miejsca. Dla nowego portu to paradoksalnie dobra wiadomość: zamiast dziedziczyć cudzą historię, ma szansę od samego początku budować własną – podsumowuje menedżer zespołu biznesowego z agencji IQS Daniel Drobot.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Polskich Portów Lotniczych przez agencję badawczą IQS na platformie Omnisurv od 11 do 14 czerwca 2026 roku. Wykorzystano metodę ankiety ilościowej (CAWI) na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1000 dorosłych Polaków.