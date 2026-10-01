Jak przekazał w czwartek prezes krakowskiego lotniska Łukasz Strutyński, we wrześniu port obsłużył 1,4 miliona pasażerów. To wynik o 15,5 procent lepszy niż we wrześniu ubiegłego roku, czyli o 188 tysięcy pasażerów więcej.

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Według prezesa, pod koniec września lotnisko przekroczyło liczbę 11 milionów pasażerów, a rekordowym dniem okazał się 11 września, kiedy skorzystało z niego 52 759 ludzi.

– To pokazuje, jak intensywny jest tegoroczny ruch w naszym porcie lotniczym – podsumowuje prezes.

Lotnisko w Krakowie uruchomiło system precyzyjnego podejścia do lądowania

Lotnisko poinformowało dzisiaj także, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej uruchomiła dzisiaj na lotnisku w Krakowie nowy system precyzyjnego podejścia i lądowania ILS/DME „KRW”.

„Gotowość do pracy operacyjnej systemu została potwierdzona testami FAT (Factory Acceptance Test), SAT (Site Acceptance Test) oraz oblotami z powietrza, które wykazały pełną zgodność parametrów systemu z wymaganiami i zaleceniami Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Pozytywny wynik kontroli wdrożeniowej przeprowadzonej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego potwierdził spełnienie wymagań bezpieczeństwa określonych dla przedmiotowej inwestycji.

Od 28 lipca 2026 r. urządzenie pracowało w trybie testowym „TST”, a od 1 października rozpoczęło nadawanie znaku identyfikacyjnego „KRW”, co oznacza możliwość jego operacyjnego wykorzystania w warunkach CAT I oraz dostępność precyzyjnych procedur podejścia i lądowania opartych o ten system” - czytamy w komunikacie.

Kraków Airport zakończył także dostosowywanie infrastruktury lotniskowej do wymogów kategorii II. Jego wdrożenie do pracy planowane jest na pierwszy kwartał 2027 roku.

Kraków drugim największym lotniskiem w Polsce

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsługiwanych pasażerów i największym portem regionalnym. W zeszłym roku skorzystała z niego rekordowa liczba ponad 13,2 miliona osób, a w tym roku prognozowane jest osiągnięcie poziomu 15 mln pasażerów.

W obowiązującym obecnie letnim rozkładzie port dysponuje 173 połączeniami do 39 krajów, oferowanymi przez 30 linii lotniczych.