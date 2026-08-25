Oto jak ma wyglądać uzdrowisko w Kazimierzy Wielkiej
Gmina i powiat otworzyły niedawno oferty inwestorów zainteresowanych budową uzdrowiska na niemal 12–hektarowym terenie nad zbiornikiem retencyjno–rekreacyjnym.
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– To jeszcze nie jest rozstrzygnięcie, ale to bardzo ważny moment dla Kazimierzy Wielkiej, powiatu kazimierskiego i całego regionu – podkreślił na oficjalnym portalu powiatu starosta kazimierski Jan Nowak cytowany przez Portal Samorządowy.
Pierwszy z przetargów obejmował działkę powiatu o powierzchni 7 ha, która wyceniona została na 4 mln zł. Z kolei drugi dotyczył ponad 4,5 ha terenu gminnego, którego cenę minimalną określono na 3 mln zł. Jednym z wymogów było przedstawienie koncepcji zagospodarowania terenu.
Okazuje się, że w każdym z postępowań złożona została jedna oferta.
„Na tym etapie gmina i powiat nie ujawniają, kto jest potencjalnym inwestorem. Komisje analizują dokumenty pod względem formalnym i merytorycznym” – pisze Portal Samorządowy.
Przyszły inwestor na realizację przedsięwzięcia, po podpisaniu umowy użytkowania wieczystego, będzie miał maksymalnie 10 lat.
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Uzdrowisko w Kazimierzy Wielkiej specjalizować ma się m.in. w leczeniu chorób reumatologicznych, kardiologicznych, nadciśnienia oraz osteoporozy.
Jak wynika z wizualizacji przedstawionych przez starostwo, ma być nowoczesnym kompleksem wypoczynkowo–uzdrowiskowym. W kilku budynkach połączonych alejkami i zielonymi przestrzeniami znaleźć ma się 500 pokoi oraz rozbudowana baza gastronomiczna. Pod przeszklonymi kopułami mieścić się mają baseny, sauny, strefa SPA i miejsca relaksu. Nie zabraknie również basenów zewnętrznych, tarasów wypoczynkowych, a także zlokalizowanej pod ziemią części parkingowej na ponad tysiąc samochodów.
Zachwytu nad przyszłym uzdrowiskiem nie krył w rozmowie z Radiem Kielce starosta kazimierski. Jego słowa cytuje Portal Samorządowy:
– Budujemy drugie miasto, sama zabudowa miałaby zajmować ponad 2,5 hektara. Powstanie uzdrowisko z około 500 pokojami, które ma być jednym z największych tego typu obiektów w południowej Polsce. To przedsięwzięcie przyciągnie kolejne inwestycje, stworzy nowe miejsca pracy i wyznaczy nowe kierunki rozwoju usług. Budujemy nową markę. Markę Uzdrowisko Kazimierza Wielka.
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