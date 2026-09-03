Wyjaśnienia pojawiły się po sprzeciwie władz Itaki, które uznały, że związek wyspy z Odyseuszem nie powinien być wykorzystywany jako marka całych Wysp Jońskich.

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Debatę wywołała wcześniejsza propozycja zastępcy gubernatora Regionu Wysp Jońskich ds. finansów i handlu Savvasa Koulourisa. Zaproponował on stworzenie międzynarodowej marki turystycznej związanej z postacią Odyseusza – pisze portal branży turystycznej Greek Travel Pages.

Itaka to Itaka, a innym wyspom nic do tego

Pomysł zakładał wykorzystanie wspólnego dziedzictwa kulturowego Wysp Jońskich i stworzenie tematycznych szlaków morskich łączących motywy z mitologii Odyseusza z historią, kulturą i środowiskiem naturalnym wysp. Koncepcja została przedstawiona również w kontekście udziału regionu w zbliżających się targach World Travel Market w Londynie i zwiększonego zainteresowania Odyseją w związku z lipcową premierą filmu Christophera Nolana „Odyseja”.

Informacje sugerujące, że Wyspy Jońskie mogłyby być promowane jako „Wyspy Odyseusza”, spotkały się ze sprzeciwem władz gminy Itaka. Samorząd argumentował, że szczególna historyczna i symboliczna więź wyspy z homeryckim bohaterem nie powinna zostać przeniesiona na ogólną markę turystyczną całego regionu. – Itaka to Itaka. Odyseusz ma swoją ojczyznę i nie da się tego przełożyć na ogólną markę turystyczną Wysp Jońskich – stwierdziła gmina.

Koulouris wyjaśnił, że nie proponował zmiany nazwy Wysp Jońskich ani tożsamości żadnej z wysp. Według niego chodziło o stworzenie wspólnej marki turystycznej, która wzmacniałaby istniejące marki i tożsamości poszczególnych miejsc, a nie je zastępowała. Podkreślił również, że Rada Regionu nie podjęła jeszcze decyzji w sprawie inicjatywy.

Odyseusz i turystyka na Wyspach Jońskich

Do sprawy odniósł się gubernator Regionu Wysp Jońskich Giannis Trepeklis, przedstawiając szczegółowe założenia projektu „Wyspy Odysei”. Według niego inicjatywa ma służyć wzmocnieniu międzynarodowej tożsamości turystycznej Wysp Jońskich poprzez wykorzystanie wspólnej narracji kulturowej związanej z Odyseją Homera. Jednocześnie każda z wysp ma zachować swoją nazwę i odrębną tożsamość. Region chce wykorzystać odnowione międzynarodowe zainteresowanie historią Odyseusza jako element promocji wysp, łącząc dziedzictwo kulturowe z turystyką, krajobrazami i istniejącymi atrakcjami.

Władze regionalne wskazują, że koncepcja nie powstała wyłącznie w związku z nowym filmem Nolana. „Wyspy Odysei” mają nawiązywać do wcześniejszych inicjatyw akademickich i kulturalnych, których celem było stworzenie międzynarodowego szlaku kulturowego „Śladami Odyseusza”. Wśród takich przedsięwzięć Region wymienia publikację z 2003 roku „Podróże między mitem a rzeczywistością”, przygotowaną przy współudziale greckich i zagranicznych naukowców. Obecna inicjatywa ma nadać temu podejściu współczesny wymiar związany z międzynarodową turystyką.

W ramach szerszej koncepcji mają zostać połączone Itaka, Korfu, Kefalonia, Lefkada, Zakintos i Wyspy Diapontia. Nie chodzi jednak o ujednolicenie ich oferty. Wspólna narracja związana z Odyseją ma być wykorzystywana przy jednoczesnym podkreślaniu odmiennych historii, krajobrazów i tożsamości poszczególnych miejsc.

Region Wysp Jońskich zapowiedział, że pełny plan inicjatywy „Wyspy Odysei” przedstawi w najbliższym czasie.