Palmanova leży w regionie Friuli-Wenecja Julijska, w prowincji Udine na północnym wschodzie Włoch. Choć otaczające ją mury mogą kojarzyć się ze średniowieczem, miasto powstało dopiero w 1593 roku. Zostało od początku starannie zaplanowane przez wojskowych inżynierów, przy czym każdy element układu miał służyć obronie – pisze Gazeta.pl. Obszar wewnątrz fortyfikacji ma powierzchnię około 1,46 kilometra kwadratowego. Obecnie miasto zamieszkuje nieco ponad 5,2 tys. osób. Powstało ono na planie dziewięcioramiennej gwiazdy, co najlepiej widać z góry.

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Twierdza była rozbudowywana przez kilka stuleci

Palmanova miała zabezpieczać terytorium Republiki Weneckiej przed najazdem Turków i Habsburgów. Dwie pierwsze linie umocnień powstały w okresie panowania Wenecjan. Obejmowały dziewięć bastionów oraz tyle samo rawelinów, czyli trójkątnych fortyfikacji wznoszonych przed głównym pasem murów. System obronny rozbudowano w XIX wieku na polecenie Napoleona. Wówczas powstał trzeci, zewnętrzny pierścień z dziewięcioma lunetami. W twierdzy znajduje się rozbudowana sieć podziemnych przejść, dzięki którym żołnierze mogli niezauważenie przemieszczać się pomiędzy stanowiskami.

Do serca miasta prowadzą trzy bramy

Do zabytkowego centrum można wejść przez trzy historyczne bramy. Ulice zbiegają się na Piazza Grande, głównym placu Palmanovy, przy którym stoją najważniejsze zabytki. Obwód fortyfikacji przekracza 4 kilometry. Jak informuje Gazeta.pl, turyści mogą zwiedzać miasto na trzech trasach: 1,5-kilometrowym Spacerze Architekta, Spacerze po Parku Bastionów o długości od 1,8 do 3,5 kilometra oraz liczącym około 4,3 kilometra Pierścieniu Fortyfikacji.

W 2017 roku Palmanova została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a w 2018 roku dołączyła do grona najpiękniejszych włoskich miejscowości.