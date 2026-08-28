O zakup domu za 1 euro mogą ubiegać się zarówno Włosi, jak i cudzoziemcy, w tym osoby prywatne, firmy i organizacje.

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Program domów za 1 euro wraca we Włoszech. Dołączyło Naro na Sycylii

Do programu „Case a 1 Euro” („Domy za 1 euro”) dołączyło niedawno zabytkowe miasteczko Naro położone w południowej części Sycylii. W założeniu dzięki programowi jego historyczne centrum ma zyskać nowe życie. Na specjalnie uruchomionym przez gminę serwisie znaleźć można informacje zarówno dla właścicieli, jak i dla potencjalnych nabywców zainteresowanych domami za 1 euro. Są tam też już ogłoszenia dotyczące konkretnych nieruchomości, w tym m.in. domu przy Via Laudicina o powierzchni ok. 100 mkw., 80-metrowej nieruchomości przy Largo Milazzo oraz budynku o powierzchni 85 mkw. przy Via Ala.

Jak działa program domów za 1 euro we Włoszech? Jest kilka haczyków

Chociaż oferta sycylijskiego domu za 1 euro może wielu osobom wydawać się wyjątkowo atrakcyjna, to trzeba pamiętać, że udział w programie nakłada na nabywcę konkretne obowiązki. Głównym celem programu jest bowiem ratowanie opuszczonej zabudowy. W związku z tym wszystkie domy wymagają remontu, a większość z nich remontu generalnego. Jako organizator i pośrednik między stronami transakcji uczestniczy gmina.

Nabywca musi pokryć koszty związane z przeniesieniem własności nieruchomości, w tym m.in. notarialne i podatkowe. Najwięcej trzeba jednak oczywiście zapłacić za remont, który – w zależności od stanu konkretnej nieruchomości – może pochłonąć nawet kilkaset tysięcy euro. Ponadto kupujący przed rozpoczęciem prac musi wpłacić 5 tys. euro kaucji, która stanowi zabezpieczenie wykonania zobowiązań. Po prawidłowym zakończeniu remontu i jego zatwierdzeniu przez gminę kaucja zostanie zwrócona.

Zgodnie z założeniami programu prace muszą zakończyć się w ściśle określonym terminie. Najpierw nowy właściciel zobowiązany jest w ciągu 12 miesięcy od podpisania aktu przedstawić ich harmonogram. Natomiast od momentu jego zatwierdzenia ma kolejne 12 miesięcy na rozpoczęcie robót, które zakończyć musi w ciągu 3 lat od zakupu. W czasie trwania prac icj postęp może być kontrolowany co 6 miesięcy.

Od momentu zakończenia remontu nowy właściciel domu nie będzie mógł go sprzedać przez 5 lat.

Chcesz kupić dom za 1 euro we Włoszech? Miasto oceni twoje plany

Okazuje się, że zakup domu za 1 euro może nie być prosty. Jeśli bowiem jedną nieruchomością zainteresuje się więcej osób, wówczas o wyborze nowego właściciela zadecyduje specjalny system oceny.

Każdy z potencjalnych nabywców będzie musiał przedstawić gminie swoją wizję domu po remoncie. Za taki projekt będzie można uzyskać maksymalnie 110 punktów. Najlepiej premiowana jest przeprowadzka na stałe do Naro oraz plany działalności turystycznej, handlowej lub rzemieślniczej. Na dodatkowe punkty mogą też liczyć pary poniżej 35. roku życia oraz rodziny z dziećmi.