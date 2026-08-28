Ranking przygotowany przez „The Telegraph” pokazuje Europę z dala od zatłoczonych stolic, muzeów i znanych zabytków. Jego autorzy skupili się na niezwykłych formacjach geologicznych, dzikiej przyrodzie i krajobrazach ukształtowanych przez wodę, lód oraz aktywność wulkaniczną. Na liście znalazły się zarówno popularne atrakcje, takie jak Jeziora Plitwickie czy Grobla Olbrzyma, jak i miejsca, o których wiele osób nie słyszało – pisze Well.pl.

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Od francuskich mokradeł po norweskie fiordy

Zestawienie otwierają mokradła Camargue na południu Francji. Słone laguny i rozlewiska są siedliskiem wielu gatunków ptaków, a symbolami regionu pozostają różowe flamingi oraz żyjące niemal na wolności białe konie. Na liście znalazła się jeszcze jedna francuska perełka: Wąwóz Verdon, którego turkusowa rzeka przecina wysokie wapienne ściany.

Na Islandii wyróżniono wodospad Aldeyjarfoss, który jest otoczony regularnymi bazaltowymi kolumnami powstałymi w wyniku procesów wulkanicznych. Ogromne wrażenie robi tu zwłaszcza kontrast między białą pianą a ciemnymi skałami. Norwegia trafiła do rankingu za sprawą dwóch szczytów – Segla i Hesten na wyspie Senja. Pierwszy z nich przypomina kamienny żagiel wyrastający nad fiordem, natomiast Hesten uważa się za najlepszy punkt widokowy na Seglę.

Jak podaje Well.pl, na liście znalazły się także irlandzka Grobla Olbrzyma, chorwackie Jeziora Plitwickie, szwajcarski Allalinhorn oraz Wysokie Wybrzeże w Szwecji. Brytyjski dziennik docenił również niezwykłe zjawisko przyrodnicze, jakim jest migracja trzmielojadów nad Cieśniną Gibraltarską, a oprócz tego ogromne wydmy Piscinas na Sardynii przywodzące na myśl piaski Sahary.

„Żywe kamienie” i jezioro nad oceanem. Te miejsca również znalazły się na liście

Wśród mniej oczywistych propozycji pojawiły się wysepki Les Minquiers w pobliżu Jersey, które podczas odpływu odsłaniają rozległe połacie piasku i skał oraz porośnięty mchami Wistman’s Wood w angielskim Dartmoor. Autorzy rankingu zwrócili też uwagę na rumuńskie trowanty z Costești. Po intensywnych opadach na skałach powstają nowe narośla, dlatego te formacje są nazywane „żywymi kamieniami”.

Na Wyspach Owczych wyróżniono jezioro Leitisvatn. Oglądane z odpowiedniej perspektywy sprawia wrażenie zawieszonego wysoko nad oceanem. Do rankingu trafiły również greckie Meteory, gdzie na szczytach potężnych skał wzniesiono klasztory.