Ranking przygotowany przez „The Telegraph” pokazuje Europę z dala od zatłoczonych stolic, muzeów i znanych zabytków. Jego autorzy skupili się na niezwykłych formacjach geologicznych, dzikiej przyrodzie i krajobrazach ukształtowanych przez wodę, lód oraz aktywność wulkaniczną. Na liście znalazły się zarówno popularne atrakcje, takie jak Jeziora Plitwickie czy Grobla Olbrzyma, jak i miejsca, o których wiele osób nie słyszało – pisze Well.pl.

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Od francuskich mokradeł po norweskie fiordy

Zestawienie otwierają mokradła Camargue na południu Francji. Słone laguny i rozlewiska są siedliskiem wielu gatunków ptaków, a symbolami regionu pozostają różowe flamingi oraz żyjące niemal na wolności białe konie. Na liście znalazła się jeszcze jedna francuska perełka: Wąwóz Verdon, którego turkusowa rzeka przecina wysokie wapienne ściany.

Na Islandii wyróżniono wodospad Aldeyjarfoss, który jest otoczony regularnymi bazaltowymi kolumnami powstałymi w wyniku procesów wulkanicznych. Ogromne wrażenie robi tu zwłaszcza kontrast między białą pianą a ciemnymi skałami. Norwegia trafiła do rankingu za sprawą dwóch szczytów – Segla i Hesten na wyspie Senja. Pierwszy z nich przypomina kamienny żagiel wyrastający nad fiordem, natomiast Hesten uważa się za najlepszy punkt widokowy na Seglę.

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Jak podaje Well.pl, na liście znalazły się także irlandzka Grobla Olbrzyma, chorwackie Jeziora Plitwickie, szwajcarski Allalinhorn oraz Wysokie Wybrzeże w Szwecji. Brytyjski dziennik docenił również niezwykłe zjawisko przyrodnicze, jakim jest migracja trzmielojadów nad Cieśniną Gibraltarską, a oprócz tego ogromne wydmy Piscinas na Sardynii przywodzące na myśl piaski Sahary.

„Żywe kamienie” i jezioro nad oceanem. Te miejsca również znalazły się na liście

Wśród mniej oczywistych propozycji pojawiły się wysepki Les Minquiers w pobliżu Jersey, które podczas odpływu odsłaniają rozległe połacie piasku i skał oraz porośnięty mchami Wistman’s Wood w angielskim Dartmoor. Autorzy rankingu zwrócili też uwagę na rumuńskie trowanty z Costești. Po intensywnych opadach na skałach powstają nowe narośla, dlatego te formacje są nazywane „żywymi kamieniami”.

Na Wyspach Owczych wyróżniono jezioro Leitisvatn. Oglądane z odpowiedniej perspektywy sprawia wrażenie zawieszonego wysoko nad oceanem. Do rankingu trafiły również greckie Meteory, gdzie na szczytach potężnych skał wzniesiono klasztory.